Влад Яма рассказал о тайной свадьбе

Звездный хореограф Влад Яма в интервью для «Светской жизни» официально подтвердил, что женился и стал отцом.

Влад и его возлюбленная Лилия поженились полтора года назад. Свадьбу пара отгуляла на корабле, подальше от любопытных глаз.

«Да, свадьба была, – рассказал Влад. – Это было частное мероприятие примерно на 50 человек. Мы это все делали на корабле, на Днепре. Отплыли, чтобы нас никто не видел. И да, у нас есть сыночек Леон. Ему 15 месяцев».

Яма рассказал, почему так долго тянул с предложением – целых семь лет.

«Я очень долго думал, – признался хореограф. – Считаю, что даже очень долго думал. Я хочу поблагодарить Лилию за то, что она меня вытерпела. Просто решил для себя: хочу быть с этим человеком, и чем больше, тем лучше, а лучше всего – на всю жизнь. И тогда я понял, что назад дороги нет, надо двигаться вперед».