Виталий Портников в Турции, Влад Фисун на фестивале Sziget, а Снежана Старовицкая – с нетопырем на балконе: как прошли выходные у медийщиков

«Неделя в Швеции, – пишет на своей страничке в соцсети Муждабаев. – Настолько красивой стране, что я, даже предполагая это, не ожидал. Эстетический шок от природы, от ее чистоты, от людей, которые здесь живут. Общение с настоящими друзьями. Много разговоров о Крыме, об Украине. О детях и об их будущем. Эти дни добавили мне спокойствия и уверенности – в правильности того, что мы делаем, за что боремся, чего хотим достичь. Я сейчас по-настоящему счастлив. Друзья, как хорошо, что вы есть, что вы рядом и что нас везде принимали как родных. Вы тоже уже как родные. И мой дом – тоже всегда ваш дом. И до свидания, прекрасная Швеция, я в тебя по уши влюблен».

Фото: facebook.com