ТЕЛЕКРИТИКА

Виталий Портников в Турции, Влад Фисун на фестивале Sziget, а Снежана Старовицкая – с нетопырем на балконе: как прошли выходные у медийщиков

Дуся

Друзья, вот и наступил понедельник, а я в уже традиционной рубрике расскажу вам, как и где медийщики провели этот уик-энд.


Журналист Виталий Портников отправился на отдых в Турцию, но не в роскошный Стамбул и не на курорт, где все all inclusive, а в столицу страны – Анкару.

«Ankara», – подписал снимок Виталий

Фото: facebook.com

Ведущая Снежана Старовицкая забавлялась с летучей мышью, демонстрируя отсутствие зоологических и мистических суеверий.

«Кажан!» – написала Снежана

Диджей и радиоведущий Влад Фисун тусуется в Будапеште – на музыкальном фестивале Sziget.

«Вещаю о Sziget Festival Official сейчас прямо на "Радио Аристократы"», – подписал фото Влад

Фото: facebook.com

Сотрудники телеканала ICTV устроили отдельную лавку на «Кураж Базаре», куда приглашал своих читателей журналист Павел Казарин.

ICTV на «Кураж Базаре»

Столик 200

Приходите

Фото: facebook.com

Журналист Айдер Муждабаев закончил свой отдых в Швеции, где много думал о Крыме, Украине, детях и их будущем.

«Неделя в Швеции, – пишет на своей страничке в соцсети Муждабаев. – Настолько красивой стране, что я, даже предполагая это, не ожидал. Эстетический шок от природы, от ее чистоты, от людей, которые здесь живут. Общение с настоящими друзьями. Много разговоров о Крыме, об Украине. О детях и об их будущем. Эти дни добавили мне спокойствия и уверенности – в правильности того, что мы делаем, за что боремся, чего хотим достичь. Я сейчас по-настоящему счастлив. Друзья, как хорошо, что вы есть, что вы рядом и что нас везде принимали как родных. Вы тоже уже как родные. И мой дом – тоже всегда ваш дом. И до свидания, прекрасная Швеция, я в тебя по уши влюблен».

Фото: facebook.com

Издатель Полина Лаврова была замечена на совместной фотографии с художником Олегом Куликом.

Фото: facebook.com

Анатолий Анатолич зачекинился на Киевском море с бутербродом с черной икрой (на самом деле – с черной смородиной).

«Не люблю черную икру», – говорит Анатолич

Фото: instagram.com

Василиса Фролова читала книгу на фоне шикарного вида Хельсинки.

«Sauna time», – подписала фото Фролова

Фото: instagram.com

Почетный ревизор Ольга Фреймут сфотографировалась в шортах, кроссовках и зачем-то заклеила стикерами лица детей.

Фото: instagram.com

Александр Педан в свой единственный выходной научил дочь Валерию нырять «щучкой», а та прокатила папу на надувном единороге.

«Нарешті вихідний, – пишет Педан. – Щоправда, лише півдня, ввечері знову зйомки, але ж як це круто! Навчив @pedanlera стрибати щучкою, а вона мене покатала на своєму Єдинорозі».

Фото: instagram.com

Журналисту Роману Скрыпину тоже не сидится на месте – он уехал тестировать #безвиз в Европу, о чем иногда сообщает с помощью видеостримов в авторской передаче «Дурне поїхало в турне».

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Фото: youtube.com

Ведущая «1+1» Лидия Таран опубликовала у себя на странице дачную фотографию с продавщицей местного магазина, опровергнув таким образом скандальный слух.

Фото: facebook.com

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