Виталий Портников в Турции, Влад Фисун на фестивале Sziget, а Снежана Старовицкая – с нетопырем на балконе: как прошли выходные у медийщиков

Друзья, вот и наступил понедельник, а я в уже традиционной рубрике расскажу вам, как и где медийщики провели этот уик-энд.
Журналист Виталий Портников отправился на отдых в Турцию, но не в роскошный Стамбул и не на курорт, где все all inclusive, а в столицу страны – Анкару.
Ведущая Снежана Старовицкая забавлялась с летучей мышью, демонстрируя отсутствие зоологических и мистических суеверий.
Диджей и радиоведущий Влад Фисун тусуется в Будапеште – на музыкальном фестивале Sziget.
Сотрудники телеканала ICTV устроили отдельную лавку на «Кураж Базаре», куда приглашал своих читателей журналист Павел Казарин.
Журналист Айдер Муждабаев закончил свой отдых в Швеции, где много думал о Крыме, Украине, детях и их будущем.
Издатель Полина Лаврова была замечена на совместной фотографии с художником Олегом Куликом.
Анатолий Анатолич зачекинился на Киевском море с бутербродом с черной икрой (на самом деле – с черной смородиной).
Василиса Фролова читала книгу на фоне шикарного вида Хельсинки.
Почетный ревизор Ольга Фреймут сфотографировалась в шортах, кроссовках и зачем-то заклеила стикерами лица детей.
Александр Педан в свой единственный выходной научил дочь Валерию нырять «щучкой», а та прокатила папу на надувном единороге.
Журналисту Роману Скрыпину тоже не сидится на месте – он уехал тестировать #безвиз в Европу, о чем иногда сообщает с помощью видеостримов в авторской передаче «Дурне поїхало в турне».
Ведущая «1+1» Лидия Таран опубликовала у себя на странице дачную фотографию с продавщицей местного магазина, опровергнув таким образом скандальный слух.
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