Виталий Малахов: «Если все решится не в нашу пользу, будем жить дальше, как и 30 лет до этого»

В конце ноября прошлого года все активно обсуждали фасад строящегося здания для Театра на Подоле (впервые за последние десятилетия построенного театра!). Те, кто громче всех кричал о том, что «эта уродливая коробка» испортит исторический вид Киева, может, и забыли совсем и об Андреевском спуске, и о театре, и об архитекторе... Между тем, история с новостройкой на этом не закончилась. И, пока чиновники разбираются с документами, мы с Мусей решили поговорить с ведущими театральными режиссерами Киева. Но не о том, красиво построили новый Театр на Подоле, или некрасиво (пусть об этом архитекторы все-таки спорят, согласны?), а о том, в каких условиях работается им — таким маленьким, но прекрасным театральным коллективам.

За эту неделю в нашем спецпроекте мы расскажем вам, что думают о проблеме «театра как здания для театра как коллектива» Александр Крыжановский, Алексей Кужельный, Стас Жирков и Дмитрий Богомазов. А начнем мы, разумеется с художественного руководителя Театра на Подоле Виталия Малахова.