Виталий Малахов: «Если все решится не в нашу пользу, будем жить дальше, как и 30 лет до этого»

Кажется, Facebook-специалисты уже совсем забыли о том, как их раздражает новое здание Театра на Подоле на Андреевском спуске. А тема-то не закрыта: теперь судьбу помещения решают в ведомственных кабинетах. И мы с Мусей тоже об этой истории помним. Даже подготовили для вас спецпроект, в котором расскажем, как и в каких помещениях «живут» небольшие киевские театры, может ли театр существовать в «картонной коробке» и чем подобные истории иногда заканчиваются.
В конце ноября прошлого года все активно обсуждали фасад строящегося здания для Театра на Подоле (впервые за последние десятилетия построенного театра!). Те, кто громче всех кричал о том, что «эта уродливая коробка» испортит исторический вид Киева, может, и забыли совсем и об Андреевском спуске, и о театре, и об архитекторе... Между тем, история с новостройкой на этом не закончилась. И, пока чиновники разбираются с документами, мы с Мусей решили поговорить с ведущими театральными режиссерами Киева. Но не о том, красиво построили новый Театр на Подоле, или некрасиво (пусть об этом архитекторы все-таки спорят, согласны?), а о том, в каких условиях работается им — таким маленьким, но прекрасным театральным коллективам.
За эту неделю в нашем спецпроекте мы расскажем вам, что думают о проблеме «театра как здания для театра как коллектива» Александр Крыжановский, Алексей Кужельный, Стас Жирков и Дмитрий Богомазов. А начнем мы, разумеется с художественного руководителя Театра на Подоле Виталия Малахова.
—Унас сейчас рабочая атмосфера, мыготовимся к следующему сезону, разрабатываем репертуар, — рассказывает Виталий Малахов. — Я встречаюсь с режиссерами, которые будут ставить спектакли здесь. Потому что теперь я не главный режиссер, а художественный руководитель. У меня были переговоры с Андреем Жолдаком, со Стасом Жирковым, с Юрой Одиноким, Владом Троицким, Ахтемом Сейтаблаевым. Это из таких, из мастодонтов. Думаю, что к концу января уже точно сформируем репертуар следующего сезона.
«Во всяком случае, это будет театр для людей»
— Не знаю. Как бог даст и как всё обернется. Мы зато, чтобы решились все вопросы вправовом поле. Если там допущены какие-то ошибки, значит пусть разбираются.
— Внутренность мне практически очень нравится.
— Не то, что не нравится. Просто в связи с тем, что первый проект делался довольно давно, там есть вещи, которые на сегодняшний день не нужно было делать. Во всяком случае, это будет театр для людей: там два лифта для инвалидов (один с улицы внутрь), также в зале для них есть специальные места, чтобы можно было коляску завести. Для людей с ограниченным слухом под балконом встроена бегущая строка . Мы даже проводим День белой трости 15-го октября со слепыми и слабовидящими и собираемся сделать программки, а может даже либретто азбукой Брайля.
— Хорошо сделана. Не жирно, но нормально. Без излишеств, но есть все необходимое.
«Я считаю, что основной метод борьбы— это хорошие спектакли»
—Как вы вообще относитесь к негативным нападкам в сторону нового здания?
— Я их уважаю. Там есть очень много популистских высказываний, на которые при каждом ответе возникают новые вопросы. Волновались все за противопожарную систему. Когда объяснили, что здесь под театром находится бассейн на 180 тонн воды, которым можно погасить любые события на всем Андреевском спуске (и что мы даже готовы взять на себя обеспечение безопасности Замковой горы, на которой часто жгут костры и пожарные машины доехать туда не могут), то через день появилось «В театре на Подоле бассейн на 180 тонн воды, который будет новой катастрофой и зальет Подол». Как только мы предоставили документы, что крепления бассейна только поддерживают гору, возникли еще новые вопросы, поэтому я не хочу в этом разбираться.
По воли нашего мэра создается такая комиссия, в которую от театра войдет только один человек. А по поводу фасада... Серебрянников очень четко сказал «Я не хотел бы, чтобы наша страна превратилась в фасадное государство». Я не могу сказать, что я в восторге от архитектуры фасада, я не специалист, но видел много подобных зданий за границей.
«На сегодняшний день нет закона, по которому архитектор должен советоваться с общественностью, что ему строить»
— Мыв этом году дали 316 спектаклей для 21 000 зрителей, — рассказывает Виталий Ефимович. И конечно, каждый раз приезжать во дворец «Украина» и обратно — не просто... И в Гостинном дворе в свое время мы сами выкопали гримерки. Мы за свои 30 лет прошли весь путь передвижного музыкально-драматического театра. Меня больше волнует, чтобы в труппе не возникло такое ощущение благополучия, потому что любое несчастье группирует. И я считаю, что основной метод борьбы — это хорошие спектакли.
Опять-таки, насегодняшний день нет закона, покоторому архитектор должен советоваться с общественностью, что ему строить. Даже, если все вдруг решится не в нашу пользу, то будем жить дальше, так же как и 30 лет до этого.
Сейчас Виталий Ефимович вместе с труппой репетирует в старом здании театра на Подоле.