Виталий Козловский записался в кухонные философы и признался, что он аскет от шоу-бизнеса

Если мы и видим в последнее время новости о Виталике, то они касаются его очередного откровенного фото. Кто же знал, что от обнажений телесных артист перейдет к душевным.

В недавнем интервью Козловский поделился с журналистом своими мыслями о человеческом поведении и жизни в целом.

«В каждом взрослом человеке живет ребенок. Взрослость – не приговор, твой путь в любом возрасте должен приносить радость и счастье, – заявил исполнитель. – До последнего вздоха жизнь может быть интересной. Часто говорят: "Ой, как страшно жить!" Это глупо. Люди-бойцы, которые мечтают и идут к цели, никогда не скажут, что жизнь страшна! Жизнь – это нелегкий путь. Если ты хочешь чего-то добиться, то нужно преодолевать трудности».

Как ново, свежо и как глубоко. От изречения простых истин Козловский перешел к сложным метафорам.

«Жизнь – как супермаркет: ты набираешь много продуктов, а на кассе приходится расплачиваться за все», – рассказал певец.

Думаю, эта фраза нуждается в объяснении, ведь каждый может вложить в нее свой смысл, а не тот, что был заложен Виталием изначально.

«То, что натворил, исправить нельзя. С этим нужно учиться жить», – объясняет певец.

Далее артист ответил на вопросы о своем райдере. Как оказалось, для счастья и комфорта Виталию Козловскому нужно совсем немного. Я бы даже сказала, неприлично мало.

«Что в вашем райдере должно быть обязательно?» – спрашивает интервьюер.

«У меня нет заморочек, – отвечает Виталий. – Важно, чтобы были влажные полотенца и вода. Возможно, фруктовая тарелка. Я не привередливый. Главное, когда я приезжаю на концерты, хочется жить в хорошей гостинице – чистой и уютной. И важно, чтобы на сцене был хороший звук».

Напомним, на днях ряд народных депутатов Украины предложили лишить Светлану Лободу, Виталия Козловского, Ани Лорак и других артистов государственных наград и званий.