Виталий Козловский собрался в свадебное путешествие, хотя ему запретили покидать Украину

Виталий Козловский и его невеста Рамина активно готовятся к свадьбе. В интервью для «Светской жизни» Виталий признался Ольге Горбачевой, что на предложение руки и сердца он решился во время своего Дня рождения .

«Просто я понял, что в моей жизни наступил такой этап: или я это делаю сейчас, или я это сделаю еще неизвестно через сколько времени. Этот весомый и, на первый взгляд сложный, но шаг – и уже сейчас я готовлюсь к празднику» - отметил исполнитель.

В планах пары поездка за границу. Горбачева сразу поинтересовалась, как влюбленные планируют обойти запрет Виталию покидать территорию Украины.

«Мы работаем над этим вопросом, честным путем переговоров», - подытожил артист.