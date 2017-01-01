Виталий Кличко рассказал о Киеве во время церемонии открытия Евровидения-2017

На официальной церемонии открытия Евровидения-2017 мэр Киева Виталий Кличко представил город гостям конкурса. Он триумфально начал свой рассказ и был в прекрасном расположении духа. Мэр перечислил основные достижения столицы, добавив, что «Киев всегда был европейским городом». Рассказ Кличко об истории и современности Киева сопровождался видеороликом, передает TSN.UA.

«Европейская музыкальная столица приветствует всех! – заявил Виталий Кличко. – Киев счастлив, что в этом году он через музыку объединяет миллионы людей во всем мире. И, поверьте, для нас это особенно важно и волнительно. Ибо только тот, кто умеет творить и своим талантом объединяет людей, способен бороться и побеждать! Способен изменять мир вокруг себя. Это доказали украинцы, когда почти четыре года назад вышли в Киеве на Майдан за право творить европейское будущее своей страны. И более ста патриотов положили свои жизни... И об этом знает весь мир».