Виталий Кличко рассказал о Киеве во время церемонии открытия Евровидения-2017

На официальной церемонии открытия Евровидения-2017 мэр Киева Виталий Кличко представил город гостям конкурса. Он триумфально начал свой рассказ и был в прекрасном расположении духа. Мэр перечислил основные достижения столицы, добавив, что «Киев всегда был европейским городом». Рассказ Кличко об истории и современности Киева сопровождался видеороликом, передает TSN.UA.
«Европейская музыкальная столица приветствует всех! – заявил Виталий Кличко. – Киев счастлив, что в этом году он через музыку объединяет миллионы людей во всем мире. И, поверьте, для нас это особенно важно и волнительно. Ибо только тот, кто умеет творить и своим талантом объединяет людей, способен бороться и побеждать! Способен изменять мир вокруг себя. Это доказали украинцы, когда почти четыре года назад вышли в Киеве на Майдан за право творить европейское будущее своей страны. И более ста патриотов положили свои жизни... И об этом знает весь мир».
На официальной локации музыкальной первенства мэр познакомил присутствующих с историей города, его культурой, отметив, что именно в Киеве родился Малевич, изобретатель Сикорский и много других ключевых в украинской истории личностей.
«Мир помнит французскую королеву Анну, которая правила в Париже в XIX веке, – отметил Кличко. – Она была дочерью киевского князя Ярослава Мудрого. Кстати, основатель Парижского университета хореографии, знаменитый балетмейстер Серж Лифарь, тоже родился в Киеве. У истоков творчества художников-авангардистов стоял уроженец Киева Казимир Малевич. Сто лет назад в Киеве был сконструирован прототип первого в мире вертолета. А его изобретатель Игорь Сикорский жил за несколько километров отсюда – в центре Киева».
Кроме того, Виталий Кличко подчеркнул, что в именно в Киеве изобрели самый большой в мире транспортный самолет «Мрія», а также здесь снималось немало голливудских фильмов с помощью телескопических операторских кранов, которые создали в нашей столице.
«Украинские IT-специалисты создают мир будущего, и их знают во всем мире, – сказал мэр. – Одежду от украинских дизайнеров носят мировые звезды, развивается украинская музыка, кинематограф, радуют молодые украинские художники».
Мэр столицы добавил, что музыка объединяет, а завершил свой спич фразой: «Пусть звучит музыка».