Выступления участников «Голосу країни 7» теперь можно увидеть в формате 360⁰

Друзья, впервые в Украине выступления участников шоу «Голос країни 7» можно посмотреть в формате 360⁰.

Теперь каждый сможет почувствовать себя на месте зрителей в зале, увидеть репетиции, окунуться в творческую атмосферу проекта и рассмотреть съемочную площадку со всех сторон.

Видео выступлений Веры Кекелии из команды Сергея Бабкина, а также Ингрет Костенко из команды Потапа уже можно просмотреть в группах «Голосу країни 7» в социальных сетях, а выступления Яны Блиндер и Анастасии Малашкевич можно будет увидеть в ближайшее время.