Выступления участников «Голосу країни 7» теперь можно увидеть в формате 360⁰

Друзья, впервые в Украине выступления участников шоу «Голос країни 7» можно посмотреть в формате 360⁰.
Теперь каждый сможет почувствовать себя на месте зрителей в зале, увидеть репетиции, окунуться в творческую атмосферу проекта и рассмотреть съемочную площадку со всех сторон.
Видео выступлений Веры Кекелии из команды Сергея Бабкина, а также Ингрет Костенко из команды Потапа уже можно просмотреть в группах «Голосу країни 7» в социальных сетях, а выступления Яны Блиндер и Анастасии Малашкевич можно будет увидеть в ближайшее время.
Напомню, в минувшее воскресенье состоялся первый прямой эфир вокального шоу, по результатам которого в полуфинал прошли Наиле Ибраимова и Анна Кукса из команды Джамалы, Вера Кекелия и Марта Адамчук из команды Сергея Бабкина, Роман Руссу и Ингрет Костенко из команды Потапа, Александр Клименко и Katya Chilly из команды Тины Кароль.