ТЕЛЕКРИТИКА

Вышла порнопародия на мультсериал «Рик и Морти»

Дуся

Студия Wood Rocket, снимающая пародии на известные фильмы в жанре для взрослых, а также сайт PornHub выпустили порнофильм (доступен только по подписке) под названием Dick and Morty, сообщает издание TJournal.

По сюжету Дик работает в гараже над очередным изобретением, когда Морти разбивает межгалактический кристалл. Подросток рассказывает, что переживает из-за развода родителей, в то время как его мать пытается забыть отца с мистером Мисиксом, Птичьей Личностью и стулом.

Когда Морти выходит из гаража, Дик открывает межпространственный портал и встречает бывшую девушку Унтити. Вместе они решают вспомнить времена, когда путешествовали и разгадывали загадки вселенной. В конце в комнату заходит Морти, который видит Дика и Унтити голыми.

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