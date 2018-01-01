ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер «Аквамена», который напоминает другой супергеройский фильм

Дуся

Студия Warner Bros. представила первый ролик сольной ленты об Аквамене от Джеймса Вана.


Трейлер был представлен во время конвенции Comic-Con в Сан-Диего.

Первый сольный фильм об Артуре Карри – начало новой эпохи для киновселенной DC после провальной «Лиги справедливости», но она имеет поразительное сходство с фильмом Marvel «Черная пантера».

Эти две картины о хорошо известных персонажах комиксов королевских кровей были представлены на большом экране в рамках более крупных фильмов («Первый мститель: Противостояние» и «Лига справедливости»), которые тизерили их родные миры (Ваканда и Атлантида).

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Есть второстепенный антагонист, террорист, который является аутсайдером для основного общества. Он знает, где находится скрытая страна, и технически продвинут. Это Черная Манта и Улисс Кло.

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У основного злодея есть благая цель, но достигает он ее своими способами.

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Главный герой сражается с захватчиком трона за право быть королем. При этом происходит поединок перед большой толпой.

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Конечно, это не полная калька, ведь характеры главных героев диаметрально противоположны. Да и схожие элементы в каждом фильме используются по-разному. Тем не менее сложно не заметить, что обе истории имеют очевидные сходства.

На данный момент «Аквамен» – это шанс для DC стать действительно сильным конкурентом Marvel, которая на данный момент является доминирующей в жанре кинокомиксов.

Премьера «Аквамена» в Украине состоится 20 декабря 2018 года.

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