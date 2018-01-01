Вышел трейлер «Аквамена», который напоминает другой супергеройский фильм

Студия Warner Bros. представила первый ролик сольной ленты об Аквамене от Джеймса Вана.
Первый сольный фильм об Артуре Карри – начало новой эпохи для киновселенной DC после провальной «Лиги справедливости», но она имеет поразительное сходство с фильмом Marvel «Черная пантера».
Эти две картины о хорошо известных персонажах комиксов королевских кровей были представлены на большом экране в рамках более крупных фильмов («Первый мститель: Противостояние» и «Лига справедливости»), которые тизерили их родные миры (Ваканда и Атлантида).
Конечно, это не полная калька, ведь характеры главных героев диаметрально противоположны. Да и схожие элементы в каждом фильме используются по-разному. Тем не менее сложно не заметить, что обе истории имеют очевидные сходства.
На данный момент «Аквамен» – это шанс для DC стать действительно сильным конкурентом Marvel, которая на данный момент является доминирующей в жанре кинокомиксов.
Премьера «Аквамена» в Украине состоится 20 декабря 2018 года.