Вышел трейлер «Аквамена», который напоминает другой супергеройский фильм

Первый сольный фильм об Артуре Карри – начало новой эпохи для киновселенной DC после провальной «Лиги справедливости», но она имеет поразительное сходство с фильмом Marvel «Черная пантера».

Эти две картины о хорошо известных персонажах комиксов королевских кровей были представлены на большом экране в рамках более крупных фильмов («Первый мститель: Противостояние» и «Лига справедливости»), которые тизерили их родные миры (Ваканда и Атлантида).