Вышел первый трейлер украинской комедии о бытовом расизме

История картины разворачивается вокруг директора районного краеведческого музея Василия Середюка, который отправил дочь во Францию на обучение. Когда мужчина понимает, что жених девушки – черный, он прилагает все силы, чтобы сорвать свадьбу.

Главный герой фильма внешне очень похож на гаранта нашей страны, а еще воплощает в себе все те расистские предрассудки, которые присущи украинцам. Глава семьи не может смириться с тем, что его дочь выходит замуж за черного парня, а представителей кавказских народов он называет «чурчхела».

Кроме уже анонсированных звезд, среди которых Потап, Дима Монатик и Олег Винник, к актерскому составу ленты присоединились звезда украинского YouTube актер Алексей Супрун (Петя Бампер) и победители «Лиги смеха» – дуэт «Загорецкая Людмила Степановна» Виктор Розовый и Святослав Антипов.

Продюсеры ленты Юрий Горбунов и Алексей Потапенко (Потап) лично презентовали трейлер в рамках вечеринки, состоявшейся по случаю премьеры в Одессе.

Комедия «Скажене Весілля» стала одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Общий бюджет фильма составил 10,8 миллиона гривен, 1,18 миллиона гривен из которых составила доля Госкино.