Вышел первый эпизод интернет-сериала «Доктор Дурнев»

Вот и дождались выхода первого эпизода комедийного интернет-сериала «Доктор Дурнев» с Алексеем Дурневым в главной роли, о котором я уже упоминала.

Скажу сразу: премьера мне не понравилась, так как я ожидала от Алексея намного больше. Во-первых, первый эпизод длится всего 25 секунд. Во-вторых, для старта сериала, как я и боялась, выбрали довольно баянистый и не очень смешной анекдот:

Пациент:

– Доктор, у меня проблема: моя жена постоянно хочет секса. Что я могу ей дать?

Доктор:

– Дайте ей мой номер телефона.