ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел первый эпизод интернет-сериала «Доктор Дурнев»

Дуся

Вот и дождались выхода первого эпизода комедийного интернет-сериала «Доктор Дурнев» с Алексеем Дурневым в главной роли, о котором я уже упоминала.

Скажу сразу: премьера мне не понравилась, так как я ожидала от Алексея намного больше. Во-первых, первый эпизод длится всего 25 секунд. Во-вторых, для старта сериала, как я и боялась, выбрали довольно баянистый и не очень смешной анекдот:

Пациент:

– Доктор, у меня проблема: моя жена постоянно хочет секса. Что я могу ей дать?

Доктор:

– Дайте ей мой номер телефона.

Я попросила Алексея прокомментировать выход первой серии проекта.

«Все серии будут до 30 секунд, так как это формат Instagram-сериала, – ответил ведущий. – В следующих сериях градус черного юмора будет расти. Следующая серия выйдет в среду, 27 сентября».

Ну что ж, доживем до среды и посмотрим, сможет ли Дурнев удержать искушенного зрителя или понадеется на всеядность украинской публики.

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