Вышел первый эпизод интернет-сериала «Доктор Дурнев»

Вот и дождались выхода первого эпизода комедийного интернет-сериала «Доктор Дурнев» с Алексеем Дурневым в главной роли, о котором я уже упоминала.
Скажу сразу: премьера мне не понравилась, так как я ожидала от Алексея намного больше. Во-первых, первый эпизод длится всего 25 секунд. Во-вторых, для старта сериала, как я и боялась, выбрали довольно баянистый и не очень смешной анекдот:
Пациент:
– Доктор, у меня проблема: моя жена постоянно хочет секса. Что я могу ей дать?
Доктор:
– Дайте ей мой номер телефона.
Я попросила Алексея прокомментировать выход первой серии проекта.
«Все серии будут до 30 секунд, так как это формат Instagram-сериала, – ответил ведущий. – В следующих сериях градус черного юмора будет расти. Следующая серия выйдет в среду, 27 сентября».
Ну что ж, доживем до среды и посмотрим, сможет ли Дурнев удержать искушенного зрителя или понадеется на всеядность украинской публики.