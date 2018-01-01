Выпивка, драки и откровенные наряды: разгульный Новый год в Британии

Британцы давно славятся своим умением погулять как в последний раз. Празднование Нового года не стало исключением. Море выпивки, ночные клубы, драки, стычки с полицией и полуголые девицы – основные факторы, влияющие на успешный отрыв в Великобритании. Издание Daily Mail показало фотографии встречи 2018 года жителей Туманного Альбиона.

Люди в причудливых костюмах встречают Новый год в центре Эдинбурга Фото: Shutterstock

В течение первого часа нового года Служба скорой помощи Лондона (LAS) заявила, что ответила на 337 звонков от пациентов. Жалобы в основном были связаны с алкоголем и физическими травмами. В праздничную ночь в «скорую» поступало около 400 звонков в час, тогда как в обычные дни медики принимают около 250 заявок.

Похоже, кто-то перебрал Фото: swns.com

Человек с перебинтованной головой в Ноттингеме Фото: swns.com

Потасовка между гуляками в Бирмингеме Фото: Caters News Agency

Отдел полиции сообщил, что подавляющее большинство встретили 2018 год в отличном настроении, но небольшое количество людей не могли вести себя прилично и были задержаны. Трех человек арестовали по подозрению в пьяном дебоше, восемь подозревают в нападении, а 26-летнего мужчину арестовали при незаконном въезде в Великобританию. Отмечается, что много конфликтов происходило у дверей ночных кубов, когда охрана заведений пыталась выпроводить особо разгулявшихся британцев.

Полиция пытается пресечь потасовку в Блэкпуле (графство Ланкашир) Фото: Guzelian

Охранник не хочет пускать в клуб Блэкпула двух девушек Фото: Guzelian

Тусовщики под дождем ждут своей очереди, чтобы попасть в ночной клуб Фото: ASP

Отдельное место в праздновании 2018 года следует отвести британским девушкам. В своем стремлении выглядеть непревзойденно и желанно многие часто переходят грань приличия, выбирая праздничный наряд.

Девушки часами простаивали в очереди в один из ночных клубов Норвича Фото: ASP

Тусовщицы Манчестера Фото: Shutterstock

Женщина в полупрозрачном платье танцует на улице Ноттингема Фото: swns.com

Откровенное мини жительницы Блэкпула Фото: Mercury Press

Девушка в прозрачном платье отправляется домой с друзьями в Бирмингеме Фото: Caters News Agency

Парень поддерживает девушку, пока она пытается справиться с каблуками Фото: Athena Pictures

Группа гламурных девушек в центре Ньюкасла Фото: North News

Кроме того, в Британии нашлось место и для романтики.

В Кардиффе парень несет уставшую спутницу Фото: Huw Evans Picture Agency