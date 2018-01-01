Выпивка, драки и откровенные наряды: разгульный Новый год в Британии

Британцы давно славятся своим умением погулять как в последний раз. Празднование Нового года не стало исключением. Море выпивки, ночные клубы, драки, стычки с полицией и полуголые девицы – основные факторы, влияющие на успешный отрыв в Великобритании.
Издание Daily Mail показало фотографии встречи 2018 года жителей Туманного Альбиона.
В течение первого часа нового года Служба скорой помощи Лондона (LAS) заявила, что ответила на 337 звонков от пациентов. Жалобы в основном были связаны с алкоголем и физическими травмами. В праздничную ночь в «скорую» поступало около 400 звонков в час, тогда как в обычные дни медики принимают около 250 заявок.
Отдел полиции сообщил, что подавляющее большинство встретили 2018 год в отличном настроении, но небольшое количество людей не могли вести себя прилично и были задержаны. Трех человек арестовали по подозрению в пьяном дебоше, восемь подозревают в нападении, а 26-летнего мужчину арестовали при незаконном въезде в Великобританию. Отмечается, что много конфликтов происходило у дверей ночных кубов, когда охрана заведений пыталась выпроводить особо разгулявшихся британцев.
Отдельное место в праздновании 2018 года следует отвести британским девушкам. В своем стремлении выглядеть непревзойденно и желанно многие часто переходят грань приличия, выбирая праздничный наряд.
Кроме того, в Британии нашлось место и для романтики.