Викторию Бекхэм раздражает бывшая коллега по Spice Girls

По слухам, девушкам предложили по десять миллионов британских фунтов (около 390 миллионов гривен) за то, что они согласятся на воссоединение. Сумма, скажем, немалая, однако для успешной Виктории не является чем-то запредельным.

Виктория Бекхэм уже давно не идентифицирует себя с группой Spice Girls, стараясь уйти от имиджа Posh Spice, которой она была до замужества с футболистом Дэвидом Бекхэмом, но дружбу с коллегами по коллективу продолжает поддерживать.

Британский таблоид The Sun пишет, что Виктория никогда не планировала возвращаться на сцену, хотя и рада воссоединению коллектива. Однако Мелани Браун часто дает поклонникам ложные обещания, сообщая о ближайших концертах.

«Виктории не нравится, что ее выставляют в негативном свете, будто она не дает группе воссоединиться, – делится источник, добавляя, что Мелани, по мнению Виктории, делает это исключительно ради того, чтобы привлечь к себе внимание. – Мелани и Джерри хотят снова выступать на сцене, но только Браун говорит об этом на публике».

Действительно, в большинстве статей подчеркивается, что именно Виктория меньше всех заинтересована в развитии музыкальной карьеры, однако и ее можно понять, ведь только она добилась наибольших высот, по сравнению с другими участницами Spice Girls.