Вика из «НеАнгелов» рассказала о новом бойфренде

В эксклюзивном интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» солистка группы «НеАнгелы» Виктория призналась, как изменилась ее жизнь после расставания с возлюбленным. Причиной разрыва отношений стала измена молодого человека. В интервью артистка отметила, что на данном этапе жизни она снова влюблена и рассказала более подробно о своем новом возлюбленном.
«Мужчина, с которым я сейчас нахожусь рядом, не любит ту светскую жизнь, ту «шумиху», в которой я живу, – говорит Виктория. – Он уважает мой мир, но сам предпочитает не выходить в свет и избегает камер. Он человек, который не хочет за счет меня стать известным. И, скажу честно, мне это в нем очень нравится».
По словам Виктории, разрыв с экс-бойфрендом сильно повлиял на ее мировоззрение, она начала иначе смотреть на мужчин. Певица считает, что такой жизненный опыт закалил ее дух и помог стать более внимательной к своим желаниям. Артистка отметила, что сейчас она счастлива, но выходить на публику вместе с любимым человеком пока не готова.
Фото: пресс-служба телеканала «Украина»