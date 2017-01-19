Вика из «НеАнгелов» рассказала о новом бойфренде

В эксклюзивном интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» солистка группы «НеАнгелы» Виктория призналась, как изменилась ее жизнь после расставания с возлюбленным. Причиной разрыва отношений стала измена молодого человека. В интервью артистка отметила, что на данном этапе жизни она снова влюблена и рассказала более подробно о своем новом возлюбленном.

«Мужчина, с которым я сейчас нахожусь рядом, не любит ту светскую жизнь, ту «шумиху», в которой я живу, – говорит Виктория. – Он уважает мой мир, но сам предпочитает не выходить в свет и избегает камер. Он человек, который не хочет за счет меня стать известным. И, скажу честно, мне это в нем очень нравится».