ТЕЛЕКРИТИКА

Видеоблогер решает любую проблему c помощью огня

Дуся

Блогер, который называет себя Дядюшка Роб (Uncle Rob), заявляет, что является экспертом по бытовым лайфхакам. Рецепты у парня простые. По его мнению, для решения большинства проблем нужны только спички и бензин.

Например, что делать, если у вас сломался роутер? Некоторое время нужно вытаскивать и втыкать шнур обратно. Затем следует взять 200 литров бензина и автомобильный аккумулятор.

Знания Дядюшки Роба о бытовой стороне жизни не ограничиваются только домом. Скажем, в вашем офисе постоянно заканчивается вода в кулере, приходится часто менять бутыль. Как быть? У влогера есть на это ответ.
На канал Дядюшки Роба подписано более 90 тысяч человек, а общее количество просмотров достигает девяти миллионов.

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