Видеоблогер решает любую проблему c помощью огня

Блогер, который называет себя Дядюшка Роб (Uncle Rob), заявляет, что является экспертом по бытовым лайфхакам. Рецепты у парня простые. По его мнению, для решения большинства проблем нужны только спички и бензин.

Например, что делать, если у вас сломался роутер? Некоторое время нужно вытаскивать и втыкать шнур обратно. Затем следует взять 200 литров бензина и автомобильный аккумулятор.