Видео дня: трехлетняя девочка стащила с Папы Римского пилеолус

Я считаю, что утро нужно начинать с веселых новостей, поэтому решила поделиться с вами милейшим курьезом, который произошел с главой Католической церкви.

Дело было на аудиенции Папы Римского Франциска, на которую приехала семья из Атланты. Один из сотрудников службы безопасности предложил родителям трехлетней Эстеллы поздороваться со священнослужителем. Как вы понимаете, такой шанс выпадает раз в жизни. Папа Римский встретил девочку поцелуем, но Эстелла не растерялась и стащила с него пилеолус.