ТЕЛЕКРИТИКА

Видео дня: сын Ким Кардашьян и Канье Уэста подвигался под рэп

Дуся

Похоже, двухлетний Сейнт Уэст может создать серьезную конкуренцию своему отцу на рэп-сцене.


Ким Кардашьян опубликовала в Instagram два видеоролика, на которых ее сын танцует на стуле в ресторане под песню Raise Up, исполненную рэпером Пити Пабло. Примечательно, что даже тарелка с картофелем фри не смогла остановить мальчика.

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Сейчас семья Уэст отдыхает на Багамах, откуда Ким при каждой возможности хвастается живописными видами.

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Это не основной аккаунт модели, на который подписано более 115 миллионов пользователей, а второстепенный, где сохранены все видео из Instagram stories и Snapchat звезды.

Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают троих детей – пятилетнюю Норт, двухлетнего Сейнта и семимесячную Чикаго, которую супругам родила суррогатная мать.

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