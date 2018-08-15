Видео дня: сын Ким Кардашьян и Канье Уэста подвигался под рэп

Похоже, двухлетний Сейнт Уэст может создать серьезную конкуренцию своему отцу на рэп-сцене.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram два видеоролика, на которых ее сын танцует на стуле в ресторане под песню Raise Up, исполненную рэпером Пити Пабло. Примечательно, что даже тарелка с картофелем фри не смогла остановить мальчика.
Сейчас семья Уэст отдыхает на Багамах, откуда Ким при каждой возможности хвастается живописными видами.
Это не основной аккаунт модели, на который подписано более 115 миллионов пользователей, а второстепенный, где сохранены все видео из Instagram stories и Snapchat звезды.
Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают троих детей – пятилетнюю Норт, двухлетнего Сейнта и семимесячную Чикаго, которую супругам родила суррогатная мать.