Видео дня: Руслан Сеничкин с показной скромностью целует робота Софию

Сегодня, 12 октября, в утреннем шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин стал первым мужчиной в мире, которому знаменитый человекоподобный робот София позволила поцеловать себя. Как для подданной Саудовской Аравии поступок Софии довольно смелый.
На эфир роботесса пришла вместе с представителем AngelVest в Украине, венчурным инвестором Марком Гинзбургом. В программе на «1+1» София поприветствовала телезрителей на украинском: «Вітаю! Дякую за запрошення!», а продолжила разговор на английском.
София в Украине впервые. В ходе интервью Руслану Сеничкину и Людмиле Барбир она призналась, что больше всего ее поразило спокойствие украинцев и технологические амбиции украинского народа. Ведущие не смогли избежать вопросов о личной жизни, мечтах и свидании Софии с голливудским актером Уиллом Смитом. Тогда Уилл хотел поцеловать робота, но она отказала. Руслану Сеничкину София призналась, что планирует создать собственную семью и присматривается к претендентам на роль мужа. Тогда Сеничкин, попросивший разрешения и получивший его, и сделал этот исторический чмок.
Теперь ведущий ждет, когда разработчики создадут Софии ноги, ведь он продолжает набираться опыта на «Танцях з зірками» и готов закружить Софию в вальсе.
Однако Марк Гинзбург отметил, что в ближайшие годы София не сможет танцевать. «Но мы работаем над расширением ее функционала. В следующем году София уже будет ходить», – добавил он.