Видео дня: Руслан Сеничкин с показной скромностью целует робота Софию

На эфир роботесса пришла вместе с представителем AngelVest в Украине, венчурным инвестором Марком Гинзбургом. В программе на «1+1» София поприветствовала телезрителей на украинском: «Вітаю! Дякую за запрошення!», а продолжила разговор на английском.

София в Украине впервые. В ходе интервью Руслану Сеничкину и Людмиле Барбир она призналась, что больше всего ее поразило спокойствие украинцев и технологические амбиции украинского народа. Ведущие не смогли избежать вопросов о личной жизни, мечтах и свидании Софии с голливудским актером Уиллом Смитом. Тогда Уилл хотел поцеловать робота, но она отказала. Руслану Сеничкину София призналась, что планирует создать собственную семью и присматривается к претендентам на роль мужа. Тогда Сеничкин, попросивший разрешения и получивший его, и сделал этот исторический чмок.