Видео дня: рэперов заставили читать оскорбительные твиты о себе

«Logic – самый худший рэпер всех времен, Пола Дин может лучше (Пола Дин – 71-летняя американская шеф-повар. – Прим. ред.)», – прочитал рэпер Logic один из оскорбительных комментариев в свой адрес и добавил: «Да, все испортилось».

«Ty Dolla $ign похож на краба из “Моаны”», – прочел Ty Dolla $ign и, замерев на пару секунд, отреагировал многозначительным вздохом.

Рэпер DJ Khaled, который стремительно ворвался в мировой шоу-бизнес благодаря коллаборациям с артистами вроде Бейонсе и Дженнифер Лопес, также прочел довольно нелицеприятный комментарий пользователя о себе (если быть точнее, то о своей полной фигуре).

«Йо, DJ Khaled, сфокусируйся на том, чтобы привести свою толстую задницу в форму, парень, ты не можешь вдохновлять людей быть великолепными, когда сам не видел свой член годами», – написал некий хейтер.

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