Видео дня: рэперов заставили читать оскорбительные твиты о себе

В четверг вечером на шоу Джимми Киммела в рубрике «Дерзкие твиты: Hip Hop Edition» рэперы DJ Khaled, 50 Cent, Eve, Lil Wayne, Logic и многие другие читали и реагировали на оскорбительные твиты, которые пользователи сети адресовали самим музыкантам.
Американские рэперы порой очень агрессивны в своих композициях и любят надменно отпускать шуточки и остроты в адрес хейтеров и их творчества. Однако не все коту масленица. В шоу Джимми Киммела артистам пришлось несладко: их заставили читать о себе нелестные колкости от возмущенных пользователей сети. Не у всех звезд получилось адекватно отреагировать на «критику».
«Logic – самый худший рэпер всех времен, Пола Дин может лучше (Пола Дин – 71-летняя американская шеф-повар. – Прим. ред.)», – прочитал рэпер Logic один из оскорбительных комментариев в свой адрес и добавил: «Да, все испортилось».
«Ty Dolla $ign похож на краба из “Моаны”», – прочел Ty Dolla $ign и, замерев на пару секунд, отреагировал многозначительным вздохом.
Рэпер DJ Khaled, который стремительно ворвался в мировой шоу-бизнес благодаря коллаборациям с артистами вроде Бейонсе и Дженнифер Лопес, также прочел довольно нелицеприятный комментарий пользователя о себе (если быть точнее, то о своей полной фигуре).
«Йо, DJ Khaled, сфокусируйся на том, чтобы привести свою толстую задницу в форму, парень, ты не можешь вдохновлять людей быть великолепными, когда сам не видел свой член годами», – написал некий хейтер.
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