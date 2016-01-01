Видео дня: пьяный водитель проехался по казанскому аэропорту на 6 млн рублей

Это Россия, детка! Прошлой ночью в Казани пришлось экстренно закрыть аэропорт из-за чрезвычайного происшествия. Около 23:00 некий Руслан Нигматуллин, уходя от погони полицейских, на полном ходу въехал на территорию аэропорта. По словам очевидцев, водитель снес шлагбаум, пролетел через парковку, снес забор, и, преодолев стеклянные двери, оказался в здании терминала 1А. Он проехал сквозь него и направился в сторону взлетно-посадочной полосы. Только там его остановили. Передает ntv.ru.
Сотрудники аэропорта уже завершили оценку ущерба, причиненного пьяным водителем. Ущерб составил 6 миллионов рублей. В здании, лихач взял на таран, оказались разбиты витражи, повреждена система отопления, разбита мебель.