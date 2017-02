Проще всего повесить ярлыки на людей: кто-то богатый, кто-то бедный, этим мы доверяем, а этим нет, потому что они плохо одеты. Видеоработа датского телевидения All That We Share покорила интернет и особо запала в сердца украинцам. Кому как не нам знать, что такое социальное неравенство и общая беда. В общем, советую к просмотру всем.