Видео дня: Гройсман принял Монатика за депутата

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман повеселил своих подписчиков прямой трансляцией в Facebook. На днях политик совершил визит в Житомир, где в скором времени у Monatik’а предстоит концерт в Драматическом театре имени Ивана Кочерги. Во время прогулки премьер-министр обратил внимание на афишу артиста.

«Это кто, какой-то кандидат в депутаты?» – поинтересовался у своих коллег Владимир Гройсман.

«Это Monatik, это звезда!» – залепетали наперебой коллеги премьер-министра.