ТЕЛЕКРИТИКА

Видео дня: голые танцующие богини древних цивилизаций

Дуся
Сеть взорвал ролик, в котором древнейшие скульптуры обнаженных богинь из разных культур и цивилизаций «ожили» и танцуют под песню «Tonight’s gonna be a good night» группы The Black Eyed Peas.

Идея принадлежит американскому художнику-аниматору Нине Палей, а видеоверсия – британскому художнику-керамисту Эмили Хесс, которая и опубликовала ролик. У ролика более 85 тысяч репостов и 3,7 миллиона просмотров.

К слову, гифки с богинями вы можете получить, пройдя по ссылке.

Заглавное фото: blog.ninapaley.com

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