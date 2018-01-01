Видео дня: голые танцующие богини древних цивилизаций

Сеть взорвал ролик, в котором древнейшие скульптуры обнаженных богинь из разных культур и цивилизаций «ожили» и танцуют под песню «Tonight’s gonna be a good night» группы The Black Eyed Peas.
Идея принадлежит американскому художнику-аниматору Нине Палей, а видеоверсия – британскому художнику-керамисту Эмили Хесс, которая и опубликовала ролик. У ролика более 85 тысяч репостов и 3,7 миллиона просмотров.
К слову, гифки с богинями вы можете получить, пройдя по ссылке.
Заглавное фото: blog.ninapaley.com