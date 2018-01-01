Видео дня: голые танцующие богини древних цивилизаций

Идея принадлежит американскому художнику-аниматору Нине Палей, а видеоверсия – британскому художнику-керамисту Эмили Хесс, которая и опубликовала ролик. У ролика более 85 тысяч репостов и 3,7 миллиона просмотров.

К слову, гифки с богинями вы можете получить, пройдя по ссылке.

Заглавное фото: blog.ninapaley.com