Видео дня: Джон Уик против Бэтмена

В ролике показано не только противостояние героев двух разных картин, но и эпичная погоня Темного рыцаря за наемным убийцей.

Атмосфера обоих фильмов действительно очень похожа, а один из пользователей сети в комментариях под видео отметил, что студиям Warner Bros. и Lionsgate не мешало бы срочно объединиться и снять такую ленту. Было бы очень здорово.