Видео дня: Джон Уик против Бэтмена

В сети появился трейлер несуществующего, но такого желанного для фанатов фильма.
Пользователь CameronCreates разместил на своем YouTube-канале фанатский трейлер «Джона Уика против Бэтмена», который смонтировал из нескольких фильмов.
В ролике показано не только противостояние героев двух разных картин, но и эпичная погоня Темного рыцаря за наемным убийцей.
Атмосфера обоих фильмов действительно очень похожа, а один из пользователей сети в комментариях под видео отметил, что студиям Warner Bros. и Lionsgate не мешало бы срочно объединиться и снять такую ленту. Было бы очень здорово.