ТЕЛЕКРИТИКА

Видео дня: Джон Уик против Бэтмена

Дуся

В сети появился трейлер несуществующего, но такого желанного для фанатов фильма.


Пользователь CameronCreates разместил на своем YouTube-канале фанатский трейлер «Джона Уика против Бэтмена», который смонтировал из нескольких фильмов.

В ролике показано не только противостояние героев двух разных картин, но и эпичная погоня Темного рыцаря за наемным убийцей.

Атмосфера обоих фильмов действительно очень похожа, а один из пользователей сети в комментариях под видео отметил, что студиям Warner Bros. и Lionsgate не мешало бы срочно объединиться и снять такую ленту. Было бы очень здорово.

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