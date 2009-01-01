ТЕЛЕКРИТИКА

Видео дня: Ариана Гранде вышла на сцену в образе Иисуса

Дуся

Вчера во время выступления на MTV Video Music Awards 25-летняя певица исполнила свой свежий сингл God is a woman («Бог – это женщина»). Гранде воплотила на сцене ни много ни мало образ Иисуса Христа.


Постановка номера Арианы Гранде очень явно намекала на отсылку к картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Певица в образе самого Иисуса Христа вместе с еще десятком женщин-«апостолов» в ярких одеждах восседала за длинным столом, исполняя свой хит.

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В этот же вечер за клип к композиции No Tears Left to Cry Гранде получила статуэтку в номинации «Лучшее поп-видео». А 17 августа певица презентовала свой четвертый студийный альбом Sweetener, представляющий собой микс R&B и поп-музыки.

Примечательно, что композицию God is a woman изначально хотели отдать Бейонсе: в интернет просочилась демоверсия песни Гранде, ранее записанная Ноулз.

В последнее время религиозные мотивы как-то уж очень часто стали «сквозить» на культурных мероприятиях. Так, в этом году тематикой бала Института костюма Met Gala стала взаимосвязь католической церкви с модой. Еще ранее, в 2017 году, беременная Бейонсе выступила на «Грэмми» в образе индийской богини.

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