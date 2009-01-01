Видео дня: Ариана Гранде вышла на сцену в образе Иисуса

В этот же вечер за клип к композиции No Tears Left to Cry Гранде получила статуэтку в номинации «Лучшее поп-видео». А 17 августа певица презентовала свой четвертый студийный альбом Sweetener, представляющий собой микс R&B и поп-музыки.

Примечательно, что композицию God is a woman изначально хотели отдать Бейонсе: в интернет просочилась демоверсия песни Гранде, ранее записанная Ноулз.

В последнее время религиозные мотивы как-то уж очень часто стали «сквозить» на культурных мероприятиях. Так, в этом году тематикой бала Института костюма Met Gala стала взаимосвязь католической церкви с модой. Еще ранее, в 2017 году, беременная Бейонсе выступила на «Грэмми» в образе индийской богини.