Видео: бывшая девушка Владимира Кличко набросилась на папарацци

Как мы писали ранее, Хайден и таинственный незнакомец были замечены, когда выходили из ресторана, а вскоре появилось сообщение о том, что Панеттьери и Владимир Кличко расстались после девяти лет совместной жизни.

Американскую актрису вместе с неизвестным мужчиной заметили в одном из ресторанов Западного Голливуда. Когда же Панеттьери оказалась наедине, ее буквально начали преследовать репортеры. Актриса пыталась убежать от вспышек фотокамер и даже набросилась в ярости на одного из журналистов.