Видео: бывшая девушка Владимира Кличко набросилась на папарацци

В сети распространился ролик, на котором после новостей о расставании с украинским боксером американская актриса Хайден Панеттьери пытается сбежать от преследования.
Как мы писали ранее, Хайден и таинственный незнакомец были замечены, когда выходили из ресторана, а вскоре появилось сообщение о том, что Панеттьери и Владимир Кличко расстались после девяти лет совместной жизни.
Американскую актрису вместе с неизвестным мужчиной заметили в одном из ресторанов Западного Голливуда. Когда же Панеттьери оказалась наедине, ее буквально начали преследовать репортеры. Актриса пыталась убежать от вспышек фотокамер и даже набросилась в ярости на одного из журналистов.
Кем на самом деле приходится молодой человек Хайден, на данный момент неизвестно.
О расставании украинского боксера и голливудской актрисы стало известно всего несколько дней назад. И хотя официальная причина разрыва пока не названа, некоторые догадки все же имеются. Насколько известно, общая дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери на данный момент живет со спортсменом.