Женские пуховики — как выбрать, где купить?





Первое, на что стоит обратить внимание при выборе женского пуховика – это наполнитель. Что бы в суровую, ветреную зиму чувствовать себя комфортно, в составе должно присутствовать не меньше 70% пуха, остальные 30% остаются за пером. Стоимость таких моделей выше, но и служат они в сравнении с изделиями из синтепона гораздо дольше.

Распределение пуха.

Важно также то, как распределен пух внутри одежды. Весь наполнитель должен быть равномерно простеган одинаковыми по размеру блоками. В противном случае, он может после стирки сбиться в комки и образовать пустоты, сквозь которые будет проступать холод. Все швы должны быть хорошо отделаны для высокой герметичности. В зависимости от того, сколько секций куртки наполнены пухом, бывают однослойные и двухслойные пуховые куртки. Последние легко справляются в самые лютые морозы. А первые обеспечивают комфортное перемещение при — 10.

Вес пуховика.

Возьмите в руки понравившеюся модель, что бы приблизительно понять её вес. Качественный, натуральный пуховик в среднем весит около килограмма. Если вы чувствуете, что изделие на порядок тяжелее, лучше откажитесь от покупки. Слишком легкое изделие может натолкнуть на мысли, что внутри синтетический наполнитель.

Стоимость.

Цена на такие изделия начинается в районе 120 долларов за короткую куртку и достигает 500 долларов за брендовую модель, как например, тут. Этот показатель зависит от материала и известности модного дома. Такую цену нельзя назвать низкой. Но если учитывать, что хороший пуховик может прослужить 7-10 лет, то это вполне выгодная инвестиция. В интернет магазинах, есть возможность приобрести оригинальный образец по гораздо меньшей цене, чем в обычном бутике. Если вам попалась на глаза верхняя одежда якобы именитой марки, но за 50 долларов, велика вероятность, что это китайская подделка

Материал.

Подкладка и наружный материал не должны пропускать влагу. Все потому, что пух и перо хорошо впитывают жидкость и вам придется часто просушивать его. Без выполнения последнего условия, одежда может прийти в негодность. Также материал должен быть довольно плотным, что бы сквозь него предательски не проступал наполнитель и не колол во время носки. Также важно, что бы молния имела защиту из ткани с двух сторон для снижения тепло потери. В качественных пуховиках, внешняя ткань отлично справляется с любыми осадками, обеспечивает хорошую вентиляцию без потери тепла.

Производитель – очень важный аспект покупки.

Совершайте шоппинг у проверенных компаний с хорошей репутаций, тех, кто специализируется на изготовлении именно пуховиков. Обратите внимание, что бы марка использовала в основном натуральные материалы. Среди огромного списка брендов можно выделить: Columbia, Eddie Bauer, Canada Goose, Peak Perfomance, Patagonia и другие.

Модный фасон.

Выбор фасона – абсолютно индивидуальный критерий. В последних коллекциях можно заметить длинные и объемные пуховики. Их рекомендуется комбинировать с ботильонами или ботфортами из замши. Что бы не превратиться в верхней одежде в бесформенный шар, отдавайте предпочтение моделям по фигуре. Девушкам с низким ростом стоит обратить внимание на образцы до середины бедра. Для пышногрудых девушек будут актуальными куртки с горизонтальными полосами. Обладательницам пышных бедер подойдут изделия с диагональными полосами и вставными элементами на талии. Не стоит бояться экспериментов и ярких цветов. Пестрый пуховик будет выглядеть гораздо симпатичней темного и скучного. Разнообразить зимний образ помогут муфты отделанные мехом, кожаные перчатки, снуды, оригинальные головные уборы.



