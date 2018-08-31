Вы помните эти си**ки? Даша Астафьева призналась, сколько заработала на обнаженке в Playboy (18+)

В эфире развлекательного проекта «Слава+» Даша Астафьева, кажется, была готова на все, дав в первую же минуту потрогать свою грудь ведущему «Люкс ФМ» Славе Демину. По ходу разговора речь зашла о работе Даши в качестве модели для журнала Playboy.

Возможно, уже не все помнят, но первые лучи славы на Астафьеву пали после того, как она в 2006 году получила титул Playmate of the Month от украинской версии журнала Playboy. Впоследствии обнаженные фото Даши попали на страницы эротического журнала в 15 странах мира.