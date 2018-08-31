ТЕЛЕКРИТИКА

Вы помните эти си**ки? Даша Астафьева призналась, сколько заработала на обнаженке в Playboy (18+)

Дуся

Все мы случайно или намерено открывали Playboy. Например, я, листая страницы с несоразмерными женскими формами, всегда задавалась вопросом: сколько стоит раздеться для глянца? Как правило, коммерческую часть обнаженки звезды предпочитают скрывать, но солистка группы NikitA и модель Даша Астафьева выложила все карты на стол.


В эфире развлекательного проекта  «Слава+» Даша Астафьева, кажется, была готова на все, дав в первую же минуту потрогать свою грудь ведущему «Люкс ФМ» Славе Демину. По ходу разговора речь зашла о работе Даши в качестве модели для журнала Playboy.

Возможно, уже не все помнят, но первые лучи славы на Астафьеву пали после того, как она в 2006 году получила титул Playmate of the Month от украинской версии журнала Playboy. Впоследствии обнаженные фото Даши попали на страницы эротического журнала в 15 странах мира.

Даша Астафьева на обложке Playboy в 2007 году

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Как призналась Даша Астафьева, за первую обложку украинского Playboy ей заплатили тогда всего 200 долларов. «В 2007 году на эти деньги можно было еще как жить», – пошутила в эфире известная певица.

Даша Астафьева в американском Playboy в 2009 году

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Такой ажиотаж вокруг украинки однозначно привлек внимание общественности, а самое главное – основателя журнала Playboy ныне покойного Хью Хефнера.

«В Америке я получила 55 тысяч долларов [за съемки для журнала Playboy]. Для меня, конечно, на то время это были сумасшедшие деньги», – рассказала Даша. Также певица добавила, что сейчас уже переосмыслила события десятилетней давности и поняла, что 55 тысяч – «это ничего, по сравнению с тем, как изменил Playboy мою жизнь и какие испытания появились в моей жизни после него».

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Также певица добавила, что, несмотря на то что «девочка, снимавшаяся для Playboy», – отчасти клеймо на всю жизнь, она рада, что именно ей выпала возможность познакомиться с создателем мира Playboy.

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