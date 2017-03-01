Весна пришла: как медийщики поздравляли всех с первым марта

Ура! Друзья, сегодня первый день весны! Наконец-то зима закончилась, а это значит, что скоро наступит хорошая погода, замяукают коты и в животе запорхают бабочки.
Вместо со мной первому марту возрадовались и медийщики. Не поверите, но моя лента новостей почти полностью заполнена тематическими фотографиями и поздравлениями. Даже на День всех влюбленных не было такого ажиотажа. Поэтому спешу с вами поделиться постами звезд – надеюсь, они повеселят вас, а для некоторых станут мотивацией.
«Дорогие красавицы и красавцы! – пишет Вика из «НеАнгелов». – Поздравляю вас всех с этим чудесным праздником весны и красоты!!! Цветите, радуйтесь и радуйте других!»
«Весна! Це час, коли хочеться любити, писати нові пісні та посміхатися ще більше, – уверена певица Alyosha. – Весняних посмішок вам та з першим днем весни».
«С первым днем Весны, мои любимые!!! – поздравляет Ирина Билык. – Всего самого невероятного, самого романтичного, самого волшебного! Пусть солнце всегда светит ярко-ярко, и пусть в вашей жизни всегда цветут самые красивые цветы!»
«І з першим днем ВЕСНИ!!!» – сел сразу на два стула Виталий Козловский. Певец поздравил возлюбленную с днем рождения, а в комментарии к фотографии вспомнил весну.
«Весна навколо», – показала стройные ножки Екатерина Осадчая.
«И лучики тепла», – подписал видео Алексей Позитив из группы «Время и Стекло». Этот ролик сделал мой день!
«Весна! На промерзших дорогах Весна! – радуется весне, а заодно хвастается пеньюаром Инна Цимбалюк. – На устах у прохожих Весна! И в мурашках по коже Весна!!! Стали на зиму мудрее...»
«Вона прийшла! Похмурим днем, без усмішки і обіцянок, – как-то не особо позитивно начала первый день весны Надежда Матвеева. – Вітаю нас, ми дочекалися весни. Пережили морози, охолодження почуттів, зледеніння справ, застуди та наліпання снігу (не усе одразу, звичайно, але різне було). Сподівання весняні, настрій гарний, далі буде».
Еще более негативным оказался Владимир Дантес: «Сегодня пользователи соцсетей будут предлагать нам яркие фото и посты о первом дне весны! Но я хочу всем напомнить,что весна пришла, а тарифы на отопление и горячую воду не ушли. Так что пока так "весело и ярко" утро у меня черно-белое».
«Пришла», – был краток Потап.
«С первым днем весны! С весной пусть придет Любовь и вдохновение!» – решила перейти на светлую сторону Ани Лорак.
«Про этот день», – позабавил новым видео Анатолий Анатолич.
«Привет, весна!» – подписал уж совсем зимнее фото Никита Добрынин.
Друзья, пусть эта весна принесет в вашу жизнь много радости и любви!