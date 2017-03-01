Весна пришла: как медийщики поздравляли всех с первым марта

Ура! Друзья, сегодня первый день весны! Наконец-то зима закончилась, а это значит, что скоро наступит хорошая погода, замяукают коты и в животе запорхают бабочки.

Вместо со мной первому марту возрадовались и медийщики. Не поверите, но моя лента новостей почти полностью заполнена тематическими фотографиями и поздравлениями. Даже на День всех влюбленных не было такого ажиотажа. Поэтому спешу с вами поделиться постами звезд – надеюсь, они повеселят вас, а для некоторых станут мотивацией.

Фото: тут и далее instagram.com

«Дорогие красавицы и красавцы! – пишет Вика из «НеАнгелов». – Поздравляю вас всех с этим чудесным праздником весны и красоты!!! Цветите, радуйтесь и радуйте других!»

«Весна! Це час, коли хочеться любити, писати нові пісні та посміхатися ще більше, – уверена певица Alyosha. – Весняних посмішок вам та з першим днем весни».

«С первым днем Весны, мои любимые!!! – поздравляет Ирина Билык. – Всего самого невероятного, самого романтичного, самого волшебного! Пусть солнце всегда светит ярко-ярко, и пусть в вашей жизни всегда цветут самые красивые цветы!»

«І з першим днем ВЕСНИ!!!» – сел сразу на два стула Виталий Козловский. Певец поздравил возлюбленную с днем рождения, а в комментарии к фотографии вспомнил весну.

«Весна навколо», – показала стройные ножки Екатерина Осадчая.

Публикация от Aleksey Zavgorodniy (@positiff) Мар 1 2017 в 2:41 PST

«И лучики тепла», – подписал видео Алексей Позитив из группы «Время и Стекло». Этот ролик сделал мой день!

«Весна! На промерзших дорогах Весна! – радуется весне, а заодно хвастается пеньюаром Инна Цимбалюк. – На устах у прохожих Весна! И в мурашках по коже Весна!!! Стали на зиму мудрее...»

«Вона прийшла! Похмурим днем, без усмішки і обіцянок, – как-то не особо позитивно начала первый день весны Надежда Матвеева. – Вітаю нас, ми дочекалися весни. Пережили морози, охолодження почуттів, зледеніння справ, застуди та наліпання снігу (не усе одразу, звичайно, але різне було). Сподівання весняні, настрій гарний, далі буде».

Владимир Дантес: «Сегодня пользователи соцсетей будут предлагать нам яркие фото и посты о первом дне весны! Но я хочу всем напомнить,что весна пришла, а тарифы на отопление и горячую воду не ушли. Так что пока так "весело и ярко" утро у меня черно-белое». Еще более негативным оказался: «Сегодня пользователи соцсетей будут предлагать нам яркие фото и посты о первом дне весны! Но я хочу всем напомнить,что весна пришла, а тарифы на отопление и горячую воду не ушли. Так что пока так "весело и ярко" утро у меня черно-белое».

«Пришла», – был краток Потап.

«С первым днем весны! С весной пусть придет Любовь и вдохновение!» – решила перейти на светлую сторону Ани Лорак.

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Фев 28 2017 в 7:52 PST

«Про этот день», – позабавил новым видео Анатолий Анатолич.