Верните прежнего: дети Анджелины Джоли забраковали нового «папу»

В семье голливудской звезды довольно напряженная атмосфера. Ранее таблоиды с ссылкой на друзей Анджелины Джоли рассказывали, что она стала очень нервной, закатывает истерики из-за сущих мелочей и срывается на детях, ограничивая их во всем. Некоторые друзья актрисы даже начали за глаза называть ее «мама-монстр».

К счастью, сейчас жизнь Джоли постепенно начинает налаживаться. Более того, у актрисы появился ухажер. С кем только не сводили СМИ Анджелину после того, как в 2016 году она объявила о разводе с мужем Брэдом Питтом. Ей приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето, ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.

Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с актером Томом Хиддлстоном, известным по роли бога Локи в фильме «Мстители» и даже познакомила его с детьми. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения «Малефисенты».