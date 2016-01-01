Верните прежнего: дети Анджелины Джоли забраковали нового «папу»

Актриса познакомила детей со своим бойфрендом, вероятно, надеясь, что он заменит им прежнего отца – ее бывшего супруга Брэда Питта.
В семье голливудской звезды довольно напряженная атмосфера. Ранее таблоиды с ссылкой на друзей Анджелины Джоли рассказывали, что она стала очень нервной, закатывает истерики из-за сущих мелочей и срывается на детях, ограничивая их во всем. Некоторые друзья актрисы даже начали за глаза называть ее «мама-монстр».
К счастью, сейчас жизнь Джоли постепенно начинает налаживаться. Более того, у актрисы появился ухажер. С кем только не сводили СМИ Анджелину после того, как в 2016 году она объявила о разводе с мужем Брэдом Питтом. Ей приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето, ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.
Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с актером Томом Хиддлстоном, известным по роли бога Локи в фильме «Мстители» и даже познакомила его с детьми. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения «Малефисенты».
Однако отпрыски Джоли восприняли нового отца со смешанными чувствами, пишет The Sun. Во всяком случае старшим детям он не очень понравился.
Влюбленные пока не комментируют свои отношения. Несмотря на то что актриса держит все в секрете, друзья заметили, что Анджелина стала намного счастливее.