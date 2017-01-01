Верка Сердючка пойдет под суд из-за видео на Евровидении-2017

Евровидение прошло, а скандалы остались! Всеми любимая Верка Сердючка оказалась в центре внимания из-за фильма, который был показан на конкурсе. Передает Politeka.

Оказалось, что в видео второго полуфинала, где выступала Верка Сердючка, был незаконно использован образ Карлсона. Такой поступок нарушает авторские права его создательницы Астрид Лингрен.