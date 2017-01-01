Верка Сердючка пойдет под суд из-за видео на Евровидении-2017

Евровидение прошло, а скандалы остались! Всеми любимая Верка Сердючка оказалась в центре внимания из-за фильма, который был показан на конкурсе. Передает Politeka.
Оказалось, что в видео второго полуфинала, где выступала Верка Сердючка, был незаконно использован образ Карлсона. Такой поступок нарушает авторские права его создательницы Астрид Лингрен.
В связи с этим, правообладатели намерены засудить организаторов Евровидения.
«Мы — довольно закаленные в этом плане, так что не удивились и не разозлились. Однако мы серьезно относимся к любым типам нарушений прав. Когда кто-то использует образы персонажей Астрид Линдгрен без разрешения — это настоящее преступление против ее авторских прав», — заявила исполнительный директора компании «Saltkråkan» AB Улле Нюман.