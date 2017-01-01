Верка Сердючка на Евровидении «тюкнула шампанского»

Как только на финале Евровидении в Международном выставочном центре выступили все конкурсанты, на сцену выпорхнула Верка Сердючка вместе со своей мамой.

Когда Сердючку ведущие шоу попросили спеть, она начала отнекиваться, признавшись, что уже «тюкнула шампанского».

Далее ведущие стали рассказывать правила голосования. И я так и не увидела выступления Верки. Кстати, знаете, как прозвали ее британцы? Яркой женщиной средних лет, обычно сопровождаемой матерью.

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