Вера Кекелия из шоу «Голос країни» рассказала, почему ушла из группы «Армия»

Также девушка рассказала, почему ушла из популярной поп-группы.

«Просто, наверное, мне уже хотелось говорить в своем творчестве немного о другом, вот и все, – призналась Вера. – У нас были очень дружеские отношения с другими участницами группы, у меня было сумасшедшее чувство долга и преданности, поэтому я сама никогда не решилась бы покинуть коллектив. Но так совпало, что мой жених уговорил меня уйти из группы, за что я ему благодарна. Мы разорвали наши с ним отношения накануне свадьбы, после чего, конечно, мне понадобилось время, чтобы это переживание прошло. И я понимала, что действительно в таких ситуациях только время нам помогает».

Девушки из группы «Армия», кстати, позитивно отреагировали на участие Веры в шоу.

«Девчонки меня поддержали, когда увидели анонс моего участия в слепых прослушиваниях, – говорит Кекелия. – Написали искреннее SMS-сообщения, пожелали успехов в этом проекте. И я им благодарна за это».

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