Вера Кекелия из шоу «Голос країни» рассказала, почему ушла из группы «Армия»

Участница команды Сергея Бабкина Вера Кекелия пришла на «Голос країни 7», чтобы спастись от депрессии. До такого состояния ее довел разрыв отношений с женихом и выход из поп-группы «Армия».
На слепых прослушиваниях Вера развернула все четыре кресла песней «Спи собі сама», а на «нокаутах» заворожила зрителей необычным и экспрессивным исполнением украинской народной песни «Ой, не ходи Грицю», попав в прямые эфиры.
В интервью для телеканала «1+1» Вера рассказала, насколько сложно ей было сделать этот шаг – прийти на шоу.
«Сейчас я понимаю, что я просто искала помощи, – говорит девушка. – И так получается, что проект стал моим спасением, дружеской рукой, которая очень поддержала в нужный момент. Я тогда сильно сомневалась – идти или не идти. Но сейчас очень рада, потому что я как будто схватилась за чью-то сильную руку и начала топать вперед».
Также девушка рассказала, почему ушла из популярной поп-группы.
«Просто, наверное, мне уже хотелось говорить в своем творчестве немного о другом, вот и все, – призналась Вера. – У нас были очень дружеские отношения с другими участницами группы, у меня было сумасшедшее чувство долга и преданности, поэтому я сама никогда не решилась бы покинуть коллектив. Но так совпало, что мой жених уговорил меня уйти из группы, за что я ему благодарна. Мы разорвали наши с ним отношения накануне свадьбы, после чего, конечно, мне понадобилось время, чтобы это переживание прошло. И я понимала, что действительно в таких ситуациях только время нам помогает».
Девушки из группы «Армия», кстати, позитивно отреагировали на участие Веры в шоу.
«Девчонки меня поддержали, когда увидели анонс моего участия в слепых прослушиваниях, – говорит Кекелия. – Написали искреннее SMS-сообщения, пожелали успехов в этом проекте. И я им благодарна за это».
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