Вера Брежнева станет ведущей на российском канале

Не успели отправить на российское телевидение певицу Светлану Лободу, как грядет новая разлука. На этот раз прощаемся с очаровательной Верой Брежневой. Артистка станет ведущей нового шоу СТС «Успех».

«Успех» – это российская адаптация формата The Final Four, в котором вокалисты, заручившись поддержкой звездных тренеров, борются за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров.

«В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами – Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron, Макс Корж, – рассказывает о новом шоу Брежнева. – Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали, на что способны, и получили любовь миллионов. Их пример подтверждает правила нового времени: теперь важно только то, насколько ты талантлив, харизматичен, крут, в конце концов. Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен».