Вера Брежнева стала брюнеткой и зажгла в Москве с группой «Время и Стекло»

Как сказала сама певица в интервью KP.RU, ее новый «лук» – кризис задержавшейся зимы. «Хочется уже, чтобы поскорее пришла весна, хочется каких-то перемен, – говорит Брежнева. – И я решила сама что-то поменять. Это называется «психанула» – я как настоящая блондинка имею на это право».

Также на красной дорожке засветилась «ВИА Гра» и подопечные Потапа «Время и Стекло».