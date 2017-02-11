Вера Брежнева стала брюнеткой и зажгла в Москве с группой «Время и Стекло»

Друзья, оказывается, «Грэмми» и BAFTA были отвлекающим маневром от другого события – выхода в свет российского шоу-бизнеса Веры Брежневой в черном парике. Среди прочих московских гостей на музыкальной премии от радио Love Radio были замечены такие украинские группы, как «Время и Стекло» и «ВИА Гра». Но никто так не удивил своим перевоплощением, как Брежнева.
Как сказала сама певица в интервью KP.RU, ее новый «лук» – кризис задержавшейся зимы. «Хочется уже, чтобы поскорее пришла весна, хочется каких-то перемен, – говорит Брежнева. – И я решила сама что-то поменять. Это называется «психанула» – я как настоящая блондинка имею на это право».
Также на красной дорожке засветилась «ВИА Гра» и подопечные Потапа «Время и Стекло».
Интересно, а что об этом думает сам Потап?