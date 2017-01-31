Вера Брежнева снова дала повод для слухов о своей беременности

И снова Вера Брежнева подогрела интерес к своей фейковой беременности. Видимо, поклонники уж очень хотят, чтобы у Веры с Константином Меладзе родился общий ребенок. Да и сама певица, очевидно, не против, если публикует такие двусмысленные фотографии.
На днях Вера снова дала повод для новых слухов. На своей страничке в Instagram Брежнева разместила черно-белое фото, на котором она вместе со старшей дочкой Соней. На снимке подписчики сразу же разглядели округлившийся животик певицы.
Вот скажите, пожалуйста, вас не смутило то, что несколькими днями позже на фото в золотистом бикини даже намека не было на увеличившийся живот?
Фото: facebook.com/BrezhnevaVera