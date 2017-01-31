Вера Брежнева снова дала повод для слухов о своей беременности

И снова Вера Брежнева подогрела интерес к своей фейковой беременности. Видимо, поклонники уж очень хотят, чтобы у Веры с Константином Меладзе родился общий ребенок. Да и сама певица, очевидно, не против, если публикует такие двусмысленные фотографии.

На днях Вера снова дала повод для новых слухов. На своей страничке в Instagram Брежнева разместила черно-белое фото, на котором она вместе со старшей дочкой Соней. На снимке подписчики сразу же разглядели округлившийся животик певицы.