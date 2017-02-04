Вера Брежнева рассказала, что ей подарили на день рождения

«В этом году мой день рождения был очень творческим! – говорит Брежнева. – Моя очень хорошая подруга – дизайнер Катя Сильченко – подарила мне огромную коробку вещей из ее новой коллекции. Дети преподнесли мне подарки, сделанные ими собственноручно. Это очень приятно и дорого для меня как для мамы. Я была тронута».

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