Вера Брежнева рассказала, что ей подарили на день рождения

В этом году певице Вере Брежневой исполнилось 35 лет. Как и положено, юбилей она отметила с особым размахом. Начнем с того, что хорошая половина шоу-бизнеса поздравила Веру в соцсетях. Также не стоит забывать и о вечеринке в итальянском стиле. Судя по фотографиям, Вера и ее гости повеселились на славу.
Ну и самое интересное это, конечно же, подарки. О них Брежнева рассказала в эксклюзивном интервью программе «Зірковий шлях». По словам певицы, отличительной чертой празднования ее юбилея стали необычные презенты.
«В этом году мой день рождения был очень творческим! – говорит Брежнева. – Моя очень хорошая подруга – дизайнер Катя Сильченко – подарила мне огромную коробку вещей из ее новой коллекции. Дети преподнесли мне подарки, сделанные ими собственноручно. Это очень приятно и дорого для меня как для мамы. Я была тронута».
Заглавное фото: instagram.com/ververa