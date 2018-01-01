«Великовата она тебе»: победительницу «Мисс Украина 2018» лишили короны

В воскресенье стало известно, что Дидусенко дисквалифицирована. Причиной стало то, что девушка была замужем, а значит, может претендовать на звание «Миссис», а не «Мисс». Об этом сообщила во время пресс-конференции Виктория Киосе, исполнительный директор оргкомитета конкурса красоты.

«В этом году были необычные критерии, мы хотели найти харизматичную девушку. И выбрали победительницу, которая действительно подходила по всем критериям, - рассказала Киосе. – Но произошла неожиданная для нас история. Она [Дидусенко] нарушила правила и предоставила нам недостоверную информацию о себе, сообщив, что не состоит в браке и не имеет детей. В связи с нарушением правил Веронику дисквалифицировали».

Кто станет новой «Мисс Украина» и представит нашу страну на «Мисс мира», а также будет ли показана Дидусенко в телеверсии конкурса, которая выйдет на «1+1», станет известно 30 сентября в 22:30.