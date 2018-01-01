Великодушию нет предела: Памела Андерсон отказалась от своего счастья в пользу чужого

Как стало известно, Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами всего через несколько месяцев после помолвки. Футболист Адиль Рами сделал Памеле предложение в июле, как раз после того, как Франция выиграла Кубок мира.

Основная причина разрыва отношений заключается якобы в том, что Адиль «разменял» своих детей на актрису. Андерсон уверена, что сделала достойный поступок, так как вернула внимание отца детям.

«Памела чувствует, что она – это причина, по которой Адиль не проводит достаточно времени со своими детьми, – рассказал инсайдер. – Она решила расстаться и не быть препятствием для его общения с сыновьями».

С другой стороны, это все смахивает на элегантный способ избавиться от надоевшего ухажера и выйти сухим из воды.

Источники также добавили: несмотря на то, что Памела уже выехала из дома Рами, она продолжает жить во Франции.

Отметим, что кольцо от Cartier, которое ей подарил Адиль Рами, Памела отдала своему сыну.