ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущую «Прямого» перепутали с уборщицей

Дуся
На телеканале «Прямой» происходит какой-то субмур. Это можно понять по посту в Facebook ведущей канала Талы Калатай.

Фото: facebook.com

Некая девушка, которая работает тоже на «Прямом», позвонила Тале Калатай и представилась Катей. Далее девушка попыталась договориться с ведущей об уборке офисного помещения «Прямого» в бизнес-центре «Парус». После этого разговора Тала не могла не поделиться забавным недоразумением со своими подписчиками в Facebook: «И тут я подумала: вот это поперло так поперло».

Стоит заметить, что ведущая с юмором отнеслась к ситуации и на опростоволосившуюся девушку совершенно не держит обиды.

Заглавное фото: facebook.com

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