Ведущую «Прямого» перепутали с уборщицей

Некая девушка, которая работает тоже на «Прямом», позвонила Тале Калатай и представилась Катей. Далее девушка попыталась договориться с ведущей об уборке офисного помещения «Прямого» в бизнес-центре «Парус». После этого разговора Тала не могла не поделиться забавным недоразумением со своими подписчиками в Facebook: «И тут я подумала: вот это поперло так поперло».

Стоит заметить, что ведущая с юмором отнеслась к ситуации и на опростоволосившуюся девушку совершенно не держит обиды.

Заглавное фото: facebook.com