Ведущий «Сніданку з 1+1» проведет международный конкурс молодых дизайнеров

15 июля в Киеве состоится одно из самых масштабных международных fashion-событий в Восточной и Центральной Европе – International Young Designers Contest.
Ведущими конкурса, на котором молодые дизайнеры будут демонстрировать талант и свое видение моды, станет Егор Гордеев и украинская модель с мировым именем Алла Костромичева.
Для телеведущего предложение провести значимое fashion-событие стало сюрпризом.
«Конкурс молодых дизайнеров для меня – прежде всего социальная история, – говорит Егор. – Это возможность презентовать начинания украинского бизнеса и вкуса. Собственно, развивать те ценности, которые мы доносим каждое утро в «Сніданку з 1+1». Мой опыт работы с fashion совсем небольшой: я работал на подиуме лишь несколько раз, когда был ведущим ТСН и вместе с коллегами представлял коллекцию молодых дизайнеров на ежегодной Украинской неделе моды».
В конкурсе примут участие дизайнеры из девяти стран: Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они – победители и призеры национальных конкурсов в своих странах.
Оценивать работы конкурсантов будут признанные мировые эксперты: главный редактор fashion-новостей Vogue.com Liana Satenstein, скаут LVMH Prize, известный своим знаковым стилем, Yu Masui, стилист и журналист Vogue Italia Riccardo Terzo, профессор, креативный директор итальянского Istituto Europeo di Design Giovanni Ottonello, главные редакторы испанского журнала Fucking Young! Adriano Batista и Jose Llamas. Международное жюри определит победителя, который получит грант на дальнейшее развитие своего бренда.
Общий призовой фонд конкурса составит 10 000 долларов.
Ранее мы писали, что в тизере мероприятия снялась финалистка реалити «Від пацанки до панянки» Дина Абу Зейтер по прозвищу НЛО.