Ведущий «Сніданку з 1+1» проведет международный конкурс молодых дизайнеров

Ведущими конкурса, на котором молодые дизайнеры будут демонстрировать талант и свое видение моды, станет Егор Гордеев и украинская модель с мировым именем Алла Костромичева.

Для телеведущего предложение провести значимое fashion-событие стало сюрпризом.

«Конкурс молодых дизайнеров для меня – прежде всего социальная история, – говорит Егор. – Это возможность презентовать начинания украинского бизнеса и вкуса. Собственно, развивать те ценности, которые мы доносим каждое утро в «Сніданку з 1+1». Мой опыт работы с fashion совсем небольшой: я работал на подиуме лишь несколько раз, когда был ведущим ТСН и вместе с коллегами представлял коллекцию молодых дизайнеров на ежегодной Украинской неделе моды».