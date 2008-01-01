Ведущий реалити «На ножах 2» в четвертый стал отцом

И снова мои любимые новости! Ведущий реалити «На ножах 2» Дима Борисов уже в четвертый раз стал отцом. Радостное событие произошло 4 марта. Дмитрий опубликовал в своих социальных сетях фотографию прямо из роддома. На снимке он с женой Еленой и новорожденным.