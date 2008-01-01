ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущий реалити «На ножах 2» в четвертый стал отцом

Дуся
И снова мои любимые новости! Ведущий реалити «На ножах 2» Дима Борисов уже в четвертый раз стал отцом. Радостное событие произошло 4 марта. Дмитрий опубликовал в своих социальных сетях фотографию прямо из роддома. На снимке он с женой Еленой и новорожденным.

«Иосиф Дмитриевич, приветствуем тебя в этом прекрасном Мире», – подписал фотографию счастливый отец.

Напомню, что 25 февраля, в свой день рождения его коллега Ольга Фреймут призналась, что ждет третьего ребенка.

Фото: пресс-служба телеканала «1+1»



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