Ведущий программы «Я соромлюсь свого тіла» рассказал, как спасал жизнь женщины

Валерий Ославский уже не впервые спасает человека
О том, что ведущий программы «Я соромлюсь свого тіла», врач Валерий Ославский спал женщину, сообщил на своей странице в соцсети эксперт канала СТБ Сергей Калинин. Мы позвонили Валерию, чтобы узнать подробности.
Я не хотел, чтобы это всплывало, - начал разговор Ославский. – Просто знакомая Сережи случайно ехала из Киева в Одессе в том же автобусе «Автолюкс», что и я. А я вообще должен был лететь самолетом, но опоздал на него. В автобусе меня посадили на место пассажира, который не пришел. В общем, совпадение на совпадении!
В дороге Валерий спал, а на остановке Ульяновка вышел покурить. К нему подошла стюардесса, сказав, что одной из пассажирок автобуса плохо, и она лежит без сознания в придорожном магазине. Врач (по специализации Ославский хирург) сориентировался мгновенно: кардиореанимация, непрямой массаж сердца, дыхание «рот в рот».
Я «качал» ее, пока не приехала «скорая». Сначала дыхания не было, пульс не прощупывался, глаза закатились. Я думал, что ничего не поможет. Но когда женщину перекладывали на носилки (работники «скорой» все сделали очень грамотно), она уже пришла в сознание. Думаю, она потеряла сознание из-за того, что в крови упал сахар.
Это не единственный случай, когда Валерий Ославский спасает жизнь человека.
Помню, когда-то я стал свидетелем большого ДТП, в которое попал автобус, - продолжает Валерий. - Я тогда спас шесть человек, а двадцати просто помог. В это ДТП среди прочих попала 14-летняя девочка, она была одной из самых тяжелых. Мне удалось ей помочь. Сейчас она вышла замуж, родила ребенка. Красавица, все с ней хорошо! А вообще я о таких случаях рассказывать не люблю, это выглядит как хвастовство. Ведь спасать людей – моя работа.
Что же, истории со счастливым концом благодаря вам, Валерий! Спасибо!