Ведущий программы «Я соромлюсь свого тіла» рассказал, как спасал жизнь женщины

О том, что ведущий программы «Я соромлюсь свого тіла», врач Валерий Ославский спал женщину, сообщил на своей странице в соцсети эксперт канала СТБ Сергей Калинин. Мы позвонили Валерию, чтобы узнать подробности.

Я не хотел, чтобы это всплывало, - начал разговор Ославский. – Просто знакомая Сережи случайно ехала из Киева в Одессе в том же автобусе «Автолюкс», что и я. А я вообще должен был лететь самолетом, но опоздал на него. В автобусе меня посадили на место пассажира, который не пришел. В общем, совпадение на совпадении!