Ведущий Евровидения Александр Скичко: «Наше телевидение намного круче российского»

Александр Скичко рассказал о своем новом юмористическом шоу, трепетном отношении к Евровидению и преимуществах украинского телевидения перед российским.
Мы с Мусей заметили, что если где-то проходит церемония награждения, то ведет ее Александр Скичко, если концерт – снова он, а если свадьба... ну вы поняли. Да что там Евровидение, ведь и там один из ведущих – Александр Скичко!
Вот я и решила взять и поговорить с этим парнем. Время в графике Александр выделил быстро, и мы, устроившись поудобнее, начали беседу.
«Телеведущий без кадра — это как человек без работы»
У каждого ведущего появляется страх, когда он без работы. Страх, что не найдешь свой тот самый единственный проект. Когда у меня был перерыв между работой на «Новом канале» и «Украиной», я очень переживал, что не в кадре. Телеведущий без кадра – это как человек без работы. Даже если он ведет какие-то мероприятия, он же те-ле-ведущий!
Пару лет назад я попал на церемонию Евровидения. Когда увидел эту сцену, людей и эту особенную атмосферу, первая мысль была: «Вот было бы круто оказаться на этой сцене!»
Но это не означает, что у меня возникла прямо мечта – стать ведущим Евровидения. Для этого ведь нужно, чтобы очень многие факторы совпали. Хорошо работать, быть классным телеведущим – этого недостаточно, чтобы тебя пригласили.
Насколько я знаю, организаторы отбирали людей, которые теоретически могли стать ведущими Евровидения. Основные критерии: знания английского языка и опыт работы в прямых эфирах. И после теоретического отбора мне позвонили и попросили прислать видео на английском языке, а потом пригласили на индивидуальное собеседование. А дальше я узнал, что прошел.
«В какую бы страну вы ни поехали — всегда есть люди с грустными лицами в метро»
У меня был опыт работы на русском телевидении, когда отношения наших стран были другими. Скажу честно, что однозначно хочу жить в Украине. Мне очень нравится Киев. Здесь потрясающе добрые, очень открытые люди.
Не так давно на самом деле. Нет, правда, живя в Киеве, можно создать свой маленький мир, где существуют добрые, открытие и хорошие люди. Я не говорю обо всех. Ведь в какую бы страну вы ни поехали – всегда есть люди с грустными лицами в метро. Они есть везде.
Я могу сравнить с Россией. Там действительно все устроено немножко по-другому – там каждый за себя. И отношение к телепроектам тоже другое. То же шоу «Минута славы», в котором я участвовал, не достигало того уровня, как его аналог «Україна має талант». Если там снимали два выпуска за один день, то здесь снимают один выпуск два дня. И это очень влияет на качество. В этом плане наше телевидение намного круче. Нам бы еще бюджеты, как у них – мы свернули бы горы.
«Хочу запустить свой юмористический проект»
Я очень хочу запустить свой юмористический проект. В нашей стране не так много юмора.
А вы считаете, что монархия в стране – это нормально? Я все-таки за демократию, в том числе в юморе. Сейчас есть «Квартал», «Дизель-шоу», «Мамахохотала», и я работаю над созданием своего юмористического проекта. Это будет дуэт: я и еще один парень. Мы уже даже написали полный концерт на 1,5 часа. Осталось его отрепетировать и решить, когда и где он появится.
«Неважно, в отношениях я или нет, я все равно должен быть приятен в общении с другими людьми»
К счастью, самые активные поклонницы остаются в соцсетях. Максимум, что было, это звонки ночью.
На самом деле неважно, в отношениях я или нет, я все равно стараюсь быть приятен в общении с другими людьми. В этом же нет ничего плохого. Работу артиста воспринимаю как постоянную: будь ты в кафе или автомобиле. Был случай, когда я закончил мероприятие и около часу ночи уехал домой, лег спать – и тут внезапно звонок:
– Альо, Саша? А ты уже уехал?
– Да.
И логично, что моя вторая половинка не понимает таких ночных звонков. Но я всегда отвечаю: «Я тут ни при чем и даже не знаю, откуда у человека мой номер телефона!»
Ситуацию спасает только букет цветов с утра.
Работа над отношениями – это может быть один кит? Когда две стороны стараются развивать отношения, чтобы они ни в коем случае не погасли. Второе – это уважение. И третье, наверное, любовь. Хотя любовь стоит поставить на первое место, но не всегда ведь понятно, что такое любовь.