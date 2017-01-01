Ведущий Евровидения Александр Скичко: «Наше телевидение намного круче российского»

Мы с Мусей заметили, что если где-то проходит церемония награждения, то ведет ее Александр Скичко, если концерт – снова он, а если свадьба... ну вы поняли. Да что там Евровидение, ведь и там один из ведущих – Александр Скичко!

Вот я и решила взять и поговорить с этим парнем. Время в графике Александр выделил быстро, и мы, устроившись поудобнее, начали беседу.