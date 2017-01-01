ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущий Евровидения Александр Скичко: «Наше телевидение намного круче российского»

Дуся

Александр Скичко рассказал о своем новом юмористическом шоу, трепетном отношении к Евровидению и преимуществах украинского телевидения перед российским.


Мы с Мусей заметили, что если где-то проходит церемония награждения, то ведет ее Александр Скичко, если концерт – снова он, а если свадьба... ну вы поняли. Да что там Евровидение, ведь и там один из ведущих – Александр Скичко!

Вот я и решила взять и поговорить с этим парнем. Время в графике Александр выделил быстро, и мы, устроившись поудобнее, начали беседу.

Фото: тут и далее Максим Лисовой

«Телеведущий без кадра — это как человек без работы»

Глядя на вас со стороны, думаешь, как у этого человека все прекрасно: и любимая работа, и популярность, и любовь, и востребованность. А у вас есть какие-то страхи?

У каждого ведущего появляется страх, когда он без работы. Страх, что не найдешь свой тот самый единственный проект. Когда у меня был перерыв между работой на «Новом канале» и «Украиной», я очень переживал, что не в кадре. Телеведущий без кадра – это как человек без работы. Даже если он ведет какие-то мероприятия, он же те-ле-ведущий!

Чего не скажешь о вас сейчас. Недавно вы стали одним из трех ведущих Евровидения-2017. У вас в мечтах и целях было попробовать себя на сцене этого международного конкурса?

Пару лет назад я попал на церемонию Евровидения. Когда увидел эту сцену, людей и эту особенную атмосферу, первая мысль была: «Вот было бы круто оказаться на этой сцене!»

Но это не означает, что у меня возникла прямо мечта – стать ведущим Евровидения. Для этого ведь нужно, чтобы очень многие факторы совпали. Хорошо работать, быть классным телеведущим – этого недостаточно, чтобы тебя пригласили.

И как вас выбирали?

Насколько я знаю, организаторы отбирали людей, которые теоретически могли стать ведущими Евровидения. Основные критерии: знания английского языка и опыт работы в прямых эфирах. И после теоретического отбора мне позвонили и попросили прислать видео на английском языке, а потом пригласили на индивидуальное собеседование. А дальше я узнал, что прошел.

«В какую бы страну вы ни поехали — всегда есть люди с грустными лицами в метро»

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы быть поработать в другой стране и вести шоу на английском?

У меня был опыт работы на русском телевидении, когда отношения наших стран были другими. Скажу честно, что однозначно хочу жить в Украине. Мне очень нравится Киев. Здесь потрясающе добрые, очень открытые люди.

А вы давно в метро ездили?

Не так давно на самом деле. Нет, правда, живя в Киеве, можно создать свой маленький мир, где существуют добрые, открытие и хорошие люди. Я не говорю обо всех. Ведь в какую бы страну вы ни поехали – всегда есть люди с грустными лицами в метро. Они есть везде.

Я могу сравнить с Россией. Там действительно все устроено немножко по-другому – там каждый за себя. И отношение к телепроектам тоже другое. То же шоу «Минута славы», в котором я участвовал, не достигало того уровня, как его аналог «Україна має талант». Если там снимали два выпуска за один день, то здесь снимают один выпуск два дня. И это очень влияет на качество.  В  этом плане наше телевидение намного круче. Нам бы еще бюджеты, как у них – мы свернули бы горы.

«Хочу запустить свой юмористический проект»

Какая у вас цель на ближайшее время?

Я очень хочу запустить свой юмористический проект. В нашей стране не так много юмора.

А «Квартала» недостаточно?

А вы считаете, что монархия в стране – это нормально? Я все-таки за демократию, в том числе в юморе. Сейчас есть «Квартал», «Дизель-шоу», «Мамахохотала», и я работаю над созданием своего юмористического проекта. Это будет дуэт: я и еще один парень. Мы уже даже написали полный концерт на 1,5 часа. Осталось его отрепетировать и решить, когда и где он появится.

«Неважно, в отношениях я или нет, я все равно должен быть приятен в общении с другими людьми»

Значит, в скором времени поклонницы смогут приблизиться к вам вплотную, купив билеты на ваш концерт! Вы, кстати, как человек несвободный сталкивались с какими-то курьезными ситуациями, связанными с фанатками?

К счастью, самые активные поклонницы остаются в соцсетях. Максимум, что было, это звонки ночью.

На самом деле неважно, в отношениях я или нет, я все равно стараюсь быть приятен в общении с другими людьми. В этом же нет ничего плохого. Работу артиста воспринимаю как постоянную: будь ты в кафе или автомобиле. Был случай, когда я закончил мероприятие и около часу ночи уехал домой, лег спать – и тут внезапно звонок:

– Альо, Саша? А ты уже уехал?

– Да.

И логично, что моя вторая половинка не понимает таких ночных звонков. Но я всегда отвечаю: «Я тут ни при чем и даже не знаю, откуда у человека мой номер телефона!»

Ситуацию спасает только букет цветов с утра.

Как вы считаете, на каких трех китах строятся отношения?

Работа над отношениями – это может быть один кит? Когда две стороны стараются развивать отношения, чтобы они ни в коем случае не погасли. Второе – это уважение. И третье, наверное, любовь. Хотя любовь стоит поставить на первое место, но не всегда ведь понятно, что такое любовь.



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