Ведущие утреннего шоу устроили испытание по поеданию самых острых чипсов

Ведущие телеканала KWGN решили устроить испытание по поеданию одной суперострой чипсины с перцем Paqui (Paqui One Chip Challenge). На сайте компании говорится, что в челлендже может принять участие каждый, главное – «задокументируйте свою боль» в Twitter или Instagram. Эти чипсы такие жгучие, потому что в них используется самый острый перец из Книги рекордов Гиннесса Carolina Reaper («Каролина Рипер»). Победитель испытания получает годовой запас чипсов.
Ведущая осталась под столом до конца видео, пока к ней наконец не подошел один из сотрудников. Остальные журналисты неловко хихикали над ситуацией, хотя тоже пожаловались на боль, но в целом справились с испытанием.
Видео челленджа прокомментировала сама Натали, которой вроде стало получше. «Было отвратительно. Не делайте этого», – написала ведущая.