Ведущие утреннего шоу устроили испытание по поеданию самых острых чипсов

Ведущая осталась под столом до конца видео, пока к ней наконец не подошел один из сотрудников. Остальные журналисты неловко хихикали над ситуацией, хотя тоже пожаловались на боль, но в целом справились с испытанием.

Видео челленджа прокомментировала сама Натали, которой вроде стало получше. «Было отвратительно. Не делайте этого», – написала ведущая.