ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущие утреннего шоу устроили испытание по поеданию самых острых чипсов

Дуся

Ведущие телеканала KWGN решили устроить испытание по поеданию одной суперострой чипсины с перцем Paqui (Paqui One Chip Challenge). На сайте компании говорится, что в челлендже может принять участие каждый, главное – «задокументируйте свою боль» в Twitter или Instagram. Эти чипсы такие жгучие, потому что в них используется самый острый перец из Книги рекордов Гиннесса Carolina Reaper («Каролина Рипер»). Победитель испытания получает годовой запас чипсов.

Paqui One Chip

Попробовать острые чипсы решили ведущие утренней программы Daybreak («Рассвет») в Денвере. Все они открыли пачку и откусили небольшой кусочек. Боль наступила почти мгновенно. Хуже всех стало Натали Тисдал.

Ведущая осталась под столом до конца видео, пока к ней наконец не подошел один из сотрудников. Остальные журналисты неловко хихикали над ситуацией, хотя тоже пожаловались на боль, но в целом справились с испытанием.

Видео челленджа прокомментировала сама Натали, которой вроде стало получше. «Было отвратительно. Не делайте этого», – написала ведущая.

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