ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущие «Сніданку з 1+1» спародировали сцену из «Друзей»

Дуся
Накануне зимних праздников команда «Сніданку з 1+1» сняла свою версию известной сцены из культового сериала «Друзья», в которой показала, как ведущие утреннего шоу готовятся к Новому году. Об этом стало известно из пресс-релиза телеканала.

По сюжету Руслан Сеничкин рассказывает друзьям о секретах приготовления оливье. В свою очередь, зрители слышат мысли его коллег, по которым можно узнать черты характера других персонажей популярного сериала.

Телекулинар Сеничкин выступил в роли Роса Геллера, Неля Шовкопляс сыграла Рейчел, Людмила Барбир - Монику, Валентина Хамайко стала Фиби, а Егор Гордеев и Александр Попов перевоплотились в друзей Джоуи и Чендлера.

Игра ведущих, конечно, оставляет желать лучшего, однако попытка вышла весьма недурственной. Будем надеятся, что это не единственный такой эксперимент и ребята еще нас порадуют косплеем известных сериалов или фильмов.

Фото: пресс-служба 1+1

Главное в разделе

Дуся

Сосиска и ершик для туалета: как выглядят новогодние елки в разных городах и странах

Дуся

Конец эпохи: бесплатное порно под угрозой исчезновения

Популярное на Телекритике



Культура

Кинотеатры бесплатно покажут «Киборгов» воинам АТО

Дуся

В США покажут самый худший фильм в истории мирового кино

Дуся

Сосиска и ершик для туалета: как выглядят новогодние елки в разных городах и странах

Дуся

14-летнюю школьницу хотят засудить за селфи в обнаженном виде