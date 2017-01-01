Ведущие «Сніданку з 1+1» спародировали сцену из «Друзей»

Телекулинар Сеничкин выступил в роли Роса Геллера, Неля Шовкопляс сыграла Рейчел, Людмила Барбир - Монику, Валентина Хамайко стала Фиби, а Егор Гордеев и Александр Попов перевоплотились в друзей Джоуи и Чендлера.

Игра ведущих, конечно, оставляет желать лучшего, однако попытка вышла весьма недурственной. Будем надеятся, что это не единственный такой эксперимент и ребята еще нас порадуют косплеем известных сериалов или фильмов.

Фото: пресс-служба 1+1