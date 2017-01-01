Ведущие «Сніданку з 1+1» спародировали сцену из «Друзей»

Накануне зимних праздников команда «Сніданку з 1+1» сняла свою версию известной сцены из культового сериала «Друзья», в которой показала, как ведущие утреннего шоу готовятся к Новому году. Об этом стало известно из пресс-релиза телеканала.
По сюжету Руслан Сеничкин рассказывает друзьям о секретах приготовления оливье. В свою очередь, зрители слышат мысли его коллег, по которым можно узнать черты характера других персонажей популярного сериала.
Телекулинар Сеничкин выступил в роли Роса Геллера, Неля Шовкопляс сыграла Рейчел, Людмила Барбир - Монику, Валентина Хамайко стала Фиби, а Егор Гордеев и Александр Попов перевоплотились в друзей Джоуи и Чендлера.
Игра ведущих, конечно, оставляет желать лучшего, однако попытка вышла весьма недурственной. Будем надеятся, что это не единственный такой эксперимент и ребята еще нас порадуют косплеем известных сериалов или фильмов.
Фото: пресс-служба 1+1