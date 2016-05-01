Ведущие NewsOne заговорили голосами известных политиков

Телеканал NewsOne запустил серию промороликов, в которых ведущие телеканала заговорили голосами известных украинских политиков.

Всего вышло шесть роликов. Их героями стали Любовь Добровольская (неожиданно заговорила голосом Арсения Яценюка), Юлия Литвиненко (голос Надежды Савченко), Светлана Орловская (Юлия Тимошенко), Павел Кругляковский (Олег Ляшко). Вадим Ярошенко заговорил голосом своего одноклассника Виталия Кличко, а Василию Апасову достался, пожалуй, самый ответственный голос – президента Петра Порошенко.

Слоган каждого ролика звучит так: «Если бы не мы, вы бы их не услышали! NewsOne – информационная элита».

«Мы отдаем себе отчет в том, что являемся лишь трансляторами политической мысли, – говорит креативный продюсер NewsOne Евгений Дудник. – Но так же гордимся тем, что «голоса» точно будут меняться, мы же в медиапространстве надолго, это точно».

Смотрим!