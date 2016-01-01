Ведущие канала «Украина» проведут зиму в волшебной стране

По сюжету роликов участники оказываются в фантастической заснеженной стране, где все прекрасно: кристально-чистые вода и воздух, поразительные, непохожие друг на друга пейзажи. Пространство и время здесь изображены в виде геометрических фигур и знаков: квадратов, кругов, прямоугольников. В саду во дворце можно любоваться ледяными необъятными скульптурами, а греясь у камина, наблюдать северное сияние. Герои роликов играют ледяными шахматами, музицируют на фортепиано и гигантском саксофоне, также состоящими из льда, рассматривают объёмные картины и даже оказываются внутри них, катаются на коньках.

В съемках зимних промо-роликов приняли участие: Олег Панюта («События недели»), Анна Панова, Елена Кот, Марина Кухар, Виталий Школьный («События»), Ольга Грицык, Максим Сикора («События дня»), Светлана Катренко, Николай Матросов, Владимир Остапчук, Сергей Зенин («Ранок з Україною»), Алексей Суханов («Говорить Україна»), Андрей Дебрин («Реальна мистика»), Алена Винницкая и Александр Скичко, («Зірковий шлях»), Лариса Пономаренко и Алексей Зорин («Агенты справедливости»).



