Ведущие канала «Украина» проведут зиму в волшебной стране

В преддверии новогодних праздников в эфире телеканала «Украина» стартовала новая серия зимних промо-роликов «Завжди більше, ніж чекаєш», героями которых стали ведущие и полюбившиеся зрителям актеры.
«Наши новогодние промо-ролики наполнены необыкновенными и сказочными событиями, удивительными предметами, яркими цветами и красками. В волшебной стране, которую мы создали, и куда отправили наших героев, возможны любые чудеса, - комментирует директор департамента продвижения бренда и продуктов канала Татьяна Светлова. - Наша главная цель – поднять настроение и подарить украинцам самые теплые эмоции. Мы хотим вдохновить всех наших зрителей на добрые дела и подарить им веру в сказку и волшебство».
По сюжету роликов участники оказываются в фантастической заснеженной стране, где все прекрасно: кристально-чистые вода и воздух, поразительные, непохожие друг на друга пейзажи. Пространство и время здесь изображены в виде геометрических фигур и знаков: квадратов, кругов, прямоугольников. В саду во дворце можно любоваться ледяными необъятными скульптурами, а греясь у камина, наблюдать северное сияние. Герои роликов играют ледяными шахматами, музицируют на фортепиано и гигантском саксофоне, также состоящими из льда, рассматривают объёмные картины и даже оказываются внутри них, катаются на коньках.
В съемках зимних промо-роликов приняли участие: Олег Панюта («События недели»), Анна Панова, Елена Кот, Марина Кухар, Виталий Школьный («События»), Ольга Грицык, Максим Сикора («События дня»), Светлана Катренко, Николай Матросов, Владимир Остапчук, Сергей Зенин («Ранок з Україною»), Алексей Суханов («Говорить Україна»), Андрей Дебрин («Реальна мистика»), Алена Винницкая и Александр Скичко, («Зірковий шлях»), Лариса Пономаренко и Алексей Зорин («Агенты справедливости»).