Ведущие ICTV готовятся к «Звездному заплыву»

Вот люблю я проекты, которые помогают поверить в себя! Журналисты телеканала ICTV будут учиться плавать, чтобы осуществить свою спортивную мечту. И, конечно же, чтобы доказать: не бывает ничего невозможного!

В рамках проекта «Звездный заплыв» 19 начинающих спортсменов, среди которых ведущие «Фактов» Елена Фроляк, Оксана Гутцайт, Инна Шевченко, Андрей Ковальский, Вячеслав Цымбалюк, шеф-редактор Виктор Сорока и журналисты этой передачи будут не просто учиться плавать, а готовиться к международному заплыву.