Ведущие ICTV готовятся к «Звездному заплыву»

Вот люблю я проекты, которые помогают поверить в себя! Журналисты телеканала ICTV будут учиться плавать, чтобы осуществить свою спортивную мечту. И, конечно же, чтобы доказать: не бывает ничего невозможного!
В рамках проекта «Звездный заплыв» 19 начинающих спортсменов, среди которых ведущие «Фактов» Елена Фроляк, Оксана Гутцайт, Инна Шевченко, Андрей Ковальский, Вячеслав Цымбалюк, шеф-редактор Виктор Сорока и журналисты этой передачи будут не просто учиться плавать, а готовиться к международному заплыву.
Автор и инициатор проекта – ведущий и шеф-редактор «Фактов. Спорт» Андрей Ковальский.
«Главная цель проекта – на собственном примере показать, что в любом возрасте можно достичь спортивных вершин, – говорит Ковальский. – Просто надо очень захотеть – и тогда все реально! Мы для себя поставили цель – научиться хорошо держаться на воде. Помогать в этом нам будут профессиональный пловец Олег Лисогор и Власта Шовковская. Но я могу сказать, что плавать – это очень трудно, и даже те, кто в нашей команде заявляли, что умеют плавать, после первой тренировки показали не лучшие результаты. Тренер Олег Лисогор раскритиковал всех и начал активно учить».
Соучредители общественной организации «Украинская федерация "Здоровый образ жизни"» чемпионка мира на открытой воде Власта Шовковская и многократный чемпион мира и Европы Олег Лисогор взяли на себя миссию в течение проекта помогать известным журналистам в подготовке к международному конкурсу.
«Прежде всего, я рад, что все больше людей приходят к здоровому образу жизни! – говорит Олег Лисогор. – Хорошо, что обращаются к профессионалам с этим вопросом! Многие люди, которые занимаются плаванием, делают очень много ошибок. Участники спортивного проекта очень разные, но у всех есть проблема с тем, как правильно дышать, а также с некоторыми техническими моментами выполнения стилей плавания. В конце проекта, я надеюсь, кто-то из журналистов примет участие в соревнованиях украинского или международного масштаба и получит незабываемый опыт в плавании».
Дважды в неделю ведущие и журналисты будут тренироваться в бассейне ЦСК ЗСУ в Киеве под руководством опытных тренеров. Уже через два месяца, 7 мая, спортсмены-новички смогут попробовать себя на международных соревнованиях в испанской Табарке. На конкурсе Oceanman каждый любитель сможет преодолеть 2,5 или 10 километров на открытой воде.
Удачи!